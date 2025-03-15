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TPCA 會員大會改選理監事 聚焦川普2.0對 PCB 衝擊與對策

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板協會（TPCA）預計3月18日召開會員大會改選理監事，此次理事候選人燿華（2367）、欣興（3037）、定穎（6251）、富喬（1815）都新增代表候選人，外界認為競爭激烈，不過預期燿華董事長張元銘當選理事長的呼聲高。另外此次論壇並聚焦川普2.0對PCB衝擊與對策。

依據預告，此次會員大會聚焦自2018年川普發動貿易戰以來，美中戰略競爭下的全球化已邁入全新階段。近年來，貿易戰、科技戰、供應鏈重組正深刻影響台灣PCB產業，並引發2000年以來最大規模的產業遷徙。展望2025年「川普2.0」時代，全球經貿勢必出現新的風險與挑戰，業者該如何因應。

此次會員大會論壇預計在南方莊園里昂宴會廳(320桃園市中壢區樹籽路7號)舉辦，除了改選理監事也將以「川普2.0對PCB的衝擊與對策」做規劃，邀請國際政經專家中華經濟研究院徐遵慈主任，深入剖析美中關係轉變對台商的影響；台灣大學劉憶如教授，精闢解析「川普2.0」對台灣電路板產業的具體衝擊；以及全球知名顧問公司麥肯錫張勤亞董事，剖析新全球化下企業治理的提升方向。論壇從政策、產業、到企業治理多層次剖析「川普2.0」帶來的國際新局。

PCB 川普 燿華

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