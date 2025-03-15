關稅戰下的PCB產業 業界：邊緣AI擔綱今年動能

美國總統川普推升全球關稅戰再起，業界表示，關稅新政暫未波及PCB產業，料今年PCB成長動能仍由AI領航，各國積極建置「主權AI」，預期AI伺服器需求將持續擴增，邊緣AI（Edge AI）應用加速普及，也將推升HDI板、高多層板需求。

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所公布台商電路板產業報告顯示，2024年全年產值達新台幣8168億元，年增6.1%，預估台灣印刷電路板（PCB）產業將進一步成長至8541億元，年增4.6%。

針對川普關稅議題，台灣電路板協會理事長李長明、全球PCB龍頭廠臻鼎-KY董事長沈慶芳都認為，川普關稅新政對PCB目前無太大的影響；業界人士表示，後續則要持續觀察政策變動，以及關稅成本可能從客戶轉嫁供應鏈的狀況。今年PCB成長動能持續由AI高唱主旋律，台灣電路板協會（TPCA）表示，全球雲端服務業者持續加大資本支出，各國也積極建置「主權AI」，預期AI伺服器需求將持續擴增。

另一方面，TPCA看好，在DeepSeek所帶出的「知識蒸餾」技術，能將雲端的大型模型轉移至邊緣端，在資源有限的設備上部署更小的模型，有望推動AI Edge應用加速普及，在整體AI效應下，將進一步推升HDI板與高多層板的市場需求。

沈慶芳認為，儘管總體環境充滿變數，但邊緣AI裝置快速崛起，包括AI手機、AI PC、智慧眼鏡、人形機器人、智能車等，正加速推動PCB技術升級與產品結構設計的變化，同時AI伺服器、光通訊與IC載板的高階產品，將隨客戶需求放大，預期今年AI相關產品營收占比將拉升至大於70%。

此外，TPCA也點出，低軌衛星市場因火箭發射成本不斷下降而迅速發展，預估相關衛星PCB需求將同步看俏。

華通在衛星產業具先行者優勢，並領先在泰國開出產能，業者看好，除了原有衛星主力客戶持續增加衛星發射數量、推廣地面設備銷售外，預期第2個衛星客戶發射量今、明年開始放量，將再進一步拉高低軌道衛星產品的營收占比，毛利率也可隨之成長。

然而，2025年的PCB產業仍有多變數，TPCA觀察，第1，美國政策變數依然是2025年最大的不確定，關稅調整可能影響全球通膨走勢，中國大陸的通縮風險可能使消費市場復甦動能減弱；第2，電動車政策的變動，如放寬環保法規或取消電動車補貼等，恐將進一步增加電動車市場的不確定性。

第3，TPCA指出，2025年起台資與陸資廠商將陸續在泰國開出新產能，雖然初期規模有限，但長遠而言，產能擴增勢必衝擊市場價格競爭，要持續觀察。

此外，在成本管控方面，TPCA也認為，國際金價上漲與預期的電價攀升，可能都會推高廠商成本，同樣是業界關注的焦點。