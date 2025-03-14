推動非紅產業供應鏈 經濟智庫獻策傳產全球化布局策略

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對總統賴清德指示推動兩岸經貿關係的策略性結構調整，以及行政院長卓榮泰表示，政府將持續推動「非紅產業供應鏈」，以確保國家經濟安全，經濟智庫中華經濟研究院、台灣經濟研究院14日評估機械、紡織、無人機、汽車零組件等產業在「國家能自給」的前提下，政府應積極進行產業盤點並思考如何協助廠商進行全球化布局，經濟智庫並進一步建議政府可成立「東向基金」，協助願意走出去的傳統產業赴美投資。

總統府日前召開國安高層會議，提出大陸對台威脅的17項因應策略，其中，兩岸經貿方面，提出「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，就台灣與中國大陸經貿關係，進行策略性的結構調整。經濟智庫中經院、台經院都已沙盤推演、提前構思。

回應賴總統提出的17項因應策略，台灣經濟研究院院長張建一表示，近年來全球地緣政治緊張，建議政府盤點台灣「自給」的產業項目及需求規模，該有的民生產業都要存在，這是國安問題，而在優先滿足台灣內需的前提之下，應積極協助企業廠商進行全球化布局的可能，因為美國一年進口比例約占全球的13%、中國大陸則是12%，這代表全球還有約75%的出口市場可讓台灣廠商布局。

張建一還提到，川普日前所提的對等關稅一旦實施，對我國傳統產業衝擊會滿大，他建議政府可成立「東向基金」，協助願意走出去的傳統產業赴美投資，畢竟台灣的土地就這麼大，也是過去只在台灣生產的廠商可思考的點，到美國設廠，利用當地資源，產品也可就地供應美國市場。

張建一也坦言，無論政府或廠商赴美投資的考量為何，現在都已不是成本和效率的問題，如何協助美國再次偉大，「台美互利」才是決策和抉擇的關鍵重點。

中華經濟研究院副院長陳信宏指出，「非紅產業供應鏈」其實已在進行中，建議台灣廠商應直接與該領域的領頭羊廠商，或者與系統廠商、品牌廠商鏈結，才能有較大合作機會。

陳信宏還提到，現在產業界正熱的新東向議題，確實受到相當程度的地緣政治影響，而美國除了關切半導體、AI伺服器外，也相當重視無人機產業的發展，也是台灣廠商可以的切入點。

不過，陳信宏也提醒，無論是不是赴美投資，企業展開海外投資前都必須做到三點評估，首先是企業本身是否具一定規模及國際化經驗；第二點則是在相關供應鏈的關係上配合是否頻繁；其三則是留意成本並謹慎評估獲利率。

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