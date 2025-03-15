台北101日商大股東伊藤忠賣逾半數持股 六大公股行庫承接

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
台北101日商大股東「台灣伊藤忠」賣持股，由六大公股行庫進場承接，泛公股合計持股逾七成。聯合報系資料照
台北101日商大股東「台灣伊藤忠」賣持股，由六大公股行庫進場承接，泛公股合計持股逾七成。聯合報系資料照

喧騰許久的台北金融大樓（台北101）日商大股東台灣伊藤忠賣股退出一事，昨（14）日有重大進展，六大公股金控暨銀行昨天同步召開董事會，通過以每股38.7元價格，相當於淨值近三倍，共同承接伊藤忠商社持有台北101逾半數持股，交易金額合計達94.52億元。

據了解，證交所也有承接伊藤忠持股，因此，伊藤忠持股減半，董事將自然解任。昨天公股金融機構大舉加碼後，泛公股持股比例由52.08%躍升為逾七成，成為絕對多數，穩穩掌握國家地標經營所有權。

六大上市公股金融機構加碼台北101持股
六大上市公股金融機構加碼台北101持股

六大上市公股金控、銀行昨日已公告將承接伊藤忠的台北101持股，交易完成後，六大公股金融機構持股最高的將是兆豐金集團，金控加銀行都買到滿、合計有10%，其他像華南金、一銀、合庫銀這次交易完成後，持股比也都拉到法定上限5%。

根據先前台北101公開的十大股東資料，伊藤忠商社是單一最大股東，持股32.14%，西松投資則是5.02%，泛公股包括中央存保代管中聯信託持股、中華電信（2412）、證交所、兆豐金等公股金融機構，合計持有台北101超過52%。

伊藤忠剩餘約一成持股動向，仍有待觀察。市場先前傳出，伊藤忠已經找好接手人，其中之一為中信金。

根據公告資料，包括華南金、兆豐銀、一銀、台企銀、彰銀與合庫銀，昨天同步召開董事會，通過以每股38.7元承接伊藤忠與相關的西松投資持股共24萬餘張，占股權約16.6%，交易價格高於伊藤忠之前承接頂新持股的每股價格32.9元約17.6%，伊藤忠逾半數持股獲利出場。

公股行庫高層主管表示，由於日本財務會計年度是到3月底止，因此伊藤忠可能希望能在3月底前完成交割，但是因為各行庫、金控依照規定，轉投資非金融相關事業，必須送金管會審核許可，方能進行後續程序，時間壓力不小。

兆豐金 台北101

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