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泛公股承接伊藤忠持股 市場推測為台北101布局上市之路
六大公股金融機構昨（14）日共同斥資近百億元，承接日商台灣伊藤忠釋出的台北金融大樓（台北101）持股，由於台北101為公開發行公司，公股金融機構認列其投資成本與報酬是以其淨值計算，昨天的交易價格達台北101每股淨值約近三倍，可能在財務報表上的呈現不會太好看。
儘管如此，基於國家地標的意義與價值，政府動用泛公股機構資源掌控台北101，市場認為，或許考慮未來台北101走向上市之路，讓泛公股投資效益顯現。
據指出，台北101的主要收益來源來自於辦公室出租以及商場營運等，根據其財報2023年台北101 EPS為1.51元，2024年半年報EPS為0.85元，每股淨值13.13元。
由於公股機構轉投資台北101是依照淨值評價，列帳於資產負債表，因此這筆交易其價格高於淨值等於立刻產生帳面損失。
不過，台北101的價值似乎不能只看淨值，許多上市公司的股價都高於淨值，若台北101上市，或許也可彰顯其市場給予的應有評價。
不過，六大上市公股金融機構買進伊藤忠釋出的101持股，同步委任同一會計師事務所提供評價，再統一以每股38.7元價格承接，其中很難說沒有政府主導痕跡，但是六大公股金融機構都已股票上市，如何讓泛公股砸錢投資台北101股權，能有更合理的報酬呈現，似乎在讓這些公股機構擔任法人董事、看守投資之外，也讓台北101的財務營運更透明。
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