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CIP第5號旗艦基金募資4300億元 有助台灣風場開發

中央社／ 台北14日電

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天宣布，旗下第5號旗艦基金CI V已完成最終募資，超額募得120億歐元（約新台幣4300億元）基金規模；CI V將專注協助全球推動能源轉型，涵蓋風能、太陽光電與電池儲能等技術領域。

CIP指出，自2022年台灣渢妙一期專案啟動至今所有支出皆來自此基金，金額達新台幣數百億元。

CIP資深合夥人波爾森（Jakob Baruël Poulsen）透過新聞稿表示，成功達成120億歐元的募資目標，充分展現CIP在能源基礎設施投資領域已建立成功模式。CIP很自豪獲得全球最大且最富經驗的機構投資人信任，並且獲得現有投資人的持續支持，同時歡迎眾多新投資人加入平台。

CI V將專注於協助歐洲、北美及亞太的OECD國家推動能源轉型，涵蓋風能、太陽光電與電池儲能等技術領域。

CIP表示，目前CI V已完成6項最終投資決策（FID），承諾投資金額占CI V基金總額60%，確保基金能夠迅速部署資本，在初期即開始創造可觀價值。

CI V目前擁有超過50個開發階段專案，潛在投資額達240億歐元，預計於明年完成所有資金承諾。據估算，CI V將為全球新增30 GW再生能源裝置容量，足以供應超過1000萬戶家庭的用電需求。

CIP合夥人Mads Skovgaard-Andersen表示，CIP的能源產業專家團隊在大規模能源基礎設施投資方面擁有深厚經驗，CI V對投資人來說，不僅能增強組合的穩定性與多樣性，更能對合約現金流提供保護，並有效對抗通膨影響。

太陽光電 新台幣

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