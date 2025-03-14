守護人造石產業勞工健康 勞動部：補助最高可至350萬元

近年來，人造石產業作業勞工罹患矽肺症的案例引發外界高度關注，罹病患者不僅有年輕化、暴露有害因子時間較短即發病，甚至短期間內病情迅速惡化，而致個案死亡或需進行器官移植。為減少該產業對勞工健康的危害，勞動部14日表示，自2023年起，攜手財團法人職業災害預防及重建中心，並與17家職業傷病診治專責醫院組成調查團隊，展開全國性人造石產業勞工職業病群聚調查。

勞動部指出，人造石產業中多數使用含有石英砂(矽粉)成分之板材，於製造、切割、拋光及研磨等作業過程，含結晶型游離二氧化矽的粉塵容易逸散於作業環境中，長期暴露這類粉塵可能會導致矽肺症。根據財團法人職業災害預防及重建中心統計分析過往職業病通報資料，從110至113年共通報17例人造石矽肺症案例，且多屬急性、亞急性或加速型，與傳統矽肺症潛伏期長達20年以上相比，暴露及病程發展時間短，自發性氣胸發病率較高，且部分患者於進行肺臟移植後，仍不幸死亡。

調查團隊歷經一年多的時間已經對國內35家人造石加工廠進行了訪查，並協助事業單位依《勞工職業災害保險及保護法》第63條規定，向勞工保險局申請預防職業病健康檢查，截至目前已核定補助307名勞工，陸續協助94位勞工完成粉塵特殊作業健檢，且檢查人數持續增加。若檢查結果顯示異常，或勞工從事濕式作業3年、乾式作業超過1年，專責醫院將進一步安排接受免費高解析度胸腔電腦斷層(HRCT)和一氧化碳擴散能力檢查(DLCO)，以便及早發現疾病，並督促雇主落實危害預防。

勞動部強調，結晶型游離二氧化矽被國際癌症研究中心(IRCA)列為一級致癌物，為防範高危害粉塵引起之職業病，雇主務必落實必要的安全衛生設備及防護措施。勞動部為鼓勵企業積極改善工作環境，於2025至2026年期間，針對勞工暴露於結晶型游離二氧化矽作業環境較高風險之事業單位，提供改善工作環境之補助，最高可至350萬元，呼籲企業善加運用。

此外，勞工如有職業病診治需求，可透過就近的職業傷病診治專責醫院或網絡醫院資源，以獲得專業協助，相關資訊可至職安署網站查詢(https://www.osha.gov.tw/職災保護/職業傷病診治、通報及職業病鑑定/職業傷病診治(含專責醫院名單)查詢)。