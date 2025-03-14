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投資台灣再添3家 綠茵生技砸17億建廠搶CDMO商機

中央社／ 台北14日電

投資台灣事務所今天通過3家中小企業擴大投資台灣，包含均賀科技，綠茵生技和一家客運業者，其中保健食品大廠綠茵生技將斥資近新台幣17億元，在台中市潭子聚興產業園區，建置國際規格認證的保健食品廠。

投資台灣事務所透過新聞稿表示，保健食品大廠綠茵生技，專注於國際級保健食品原料的研發與生產，以卓越的技術與創新能力，穩居業界領導品牌。公司斥資近17億元，於台中市潭子聚興產業園區建置國際規格認證的保健食品廠，加速CDMO委託開發暨製造服務策略。

同時，綠茵生技將導入AI智慧製造技術，結合MES與SAP系統，即時監控數據，提升生產精準度與效率。

投資台灣事務所表示，均賀科技深耕光學精密模具與光學成品射出，是國內外光學大廠的重要合作夥伴，繼110年首次申請中小企業方案後，今年再度申請第2案。

為提升產能與技術競爭力，均賀科技將投資近2億元，於彰化縣福興鄉既有廠房導入智慧產線與自動手臂製程，並採用多穴精密光學元件成型智慧監控系統，結合AI智能分析與即時溫控調整，以提升良率並縮短測試時間與成本。

此外，為響應淨零碳排政策，國內知名客運業者計畫投資逾2億元，導入智慧管理系統，透過AI大數據分析、遠端監控與智能調度，提升車隊營運效率與能源管理。

根據投資台灣事務所統計，「投資台灣三大方案」已吸引1673家企業，超過2兆5347億元投資，預估創造16萬1060個就業機會，後續尚有7家企業排隊待審。

保健食品 生技

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