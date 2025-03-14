電價漲不停 經濟部：過去電價調漲因國際燃料價格大漲

有關國民黨質疑台灣面臨能源危機及政府能源政策錯誤造成電價上漲，經濟部14日再次澄清，我國推動多元綠能、深度節能符合國際主流趨勢。過去電價調漲係因國際燃料價格大漲，3月底召開的電價審議會，將綜合考量電價反映成本及電價調整對民生物價的影響，審慎評估。

經濟部表示，2022至2024年國際燃料價格上漲，使台電公司承擔龐大燃料成本壓力，為照顧民生、弱勢團體與穩定物價，台電四次細緻化調漲電價，並吸收部分國際燃料成本漲勢，相對國際其他國家作法，已有效緩解國內通膨壓力。經濟部也舉出核電大國亦面臨電價大幅上漲壓力，例如法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；核能占比較台灣更高的韓國，則分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%。

此外，經濟部今也拿出數據說明電網強韌改善情形，2013年台電停電事故達1萬8,000多件，近年來台電全力改善，已努力將停電次數降到去年的7,482件。台電並針對醫院及科技園區等共計110個熱區進行優先改善，去年已提前完成47區改善工作，其餘63區預計於今年6月底完成。

經濟部進一步說明，近年台電公司持續推動綠電轉售、房地活化，並持續精進燃料、材料採購策略及庫存管理，優化成本管控，撙節支出以改善財務狀況。但因電價未全額反映成本，2022~2024年間，吸收民生用電成本2,600億元、產業用電成本3,400億元，截至2024年底台電公司累計虧損達4,229億元，為穩健台電經營體質、持續電源建設與強化電網韌性，如有政府補助，將可助緩解台電公司財務壓力。

經濟部指出，114年度預算案經濟部共編列2,134億元，立法院三讀後刪減1,037億元並凍結90億元，整體減列後為1,097億元。其中，被刪減凍結的預算更是關鍵費用，相關業務勢必受到影響，不能只是討論數字，卻不看項目，例如刪減挹注台電公司1,000億元，將增加電價調整壓力及公司舉債需求；通案刪減36億元，將影響水資源管理與水庫永續利用、防災防洪與供水穩定等政策推動；凍結經濟部預算部分，亦不利民眾加速汰換老舊家電及設置屋頂型太陽光電、影響節能服務業者（ESCO）發展系統化節能技術。