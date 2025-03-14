台灣如何展現價值 施振榮：成為世界最好的朋友

如何讓世界看到台灣的價值，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台灣的特色就是成為世界的朋友，而且是最好的朋友。

施振榮說，他這幾年擔任「灣聲樂團」的啦啦隊長（後援會長），把台灣的聲音推向世界各地，他覺得「灣聲」就是台灣的聲音，他跟樂團音樂總監李哲藝說，他希望「灣聲」的台灣新年音樂會要和維也納新年音樂會齊名，「這就是建立品牌」。

施振榮今天參加台北西區扶輪社舉辦「咱的時代，咱的光」新書發表會，與「時尚老人」、台北協和婦女醫院創辦人林經甫進行對談，會中針對如何推廣台灣文化、建立台灣品牌，分享各自的經驗。

施振榮分享表示，「台灣特色」就是成為世界的朋友，過去台灣協助許多國家進行農耕計畫，讓他們發展經濟，就是一種善的力量，他最近跟一些朋友提到，近年台灣也做了許多國際醫療，苦工做很多，可惜沒有留下品牌。

施振榮強調，台灣的電子業在全球發光，連川普都在幫台灣打廣告，已經對人類物質文明做出很大的貢獻，希望能在精神文明及健康文明再做出貢獻，台灣有這個能量，現在也在努力當中。

施振榮說，921大地震之後，國際間就提出WhyTaiwan Matters（台灣為何重要）的議題，做生意的人都知道，如果台灣不行了，全世界經濟就會停擺，這已經是20多年前的事，現在更不得了，可見台灣的重要性。

施振榮表示，最近很多人在討論「台灣從來不是一個國家」，這讓他很不服氣，在政治上，台灣的確有許多困難，但如果從產業、文化、外交著手，「我們的空間是無窮的。」他希望能和大家一起努力。

林經甫則呼應施振榮「做全世界最好的朋友」說法表示，台灣最大的優點就是台灣人很善良，他認為台灣文化裡的善良、優雅，要想辦法呈現出來，讓更多人看到。

林經甫憶及小時候接觸許多庶民文化，包括先民渡過黑水溝（台灣海峽）帶來的信仰及文化，呈現著台灣庶民善良的一面，但有一塊也很重要，就是海洋文化，庶民文化加上海洋文化，會成為台灣文化標誌的特色。