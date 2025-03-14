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關稅烏雲籠罩 新台幣盤中貶破33元週線連3黑

中央社／ 台北14日電
新台幣匯率示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國關稅威脅如同烏雲罩頂，干擾金融市場情緒，加上美元指數反彈，利空匯聚，新台幣兌美元盤中應聲貶破33元大關，儘管尾盤震盪翻揚，收盤收在32.954元，微幅升值0.7分，週線仍收下連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.68億美元。

美國總統川普（Donald Trump）貿易戰攻勢頻頻，且戰線持續擴大，除了對中國、加拿大、墨西哥揮出關稅大刀，也對鋼鋁進口品加徵關稅，近日又揚言要對歐盟國家的葡萄酒、香檳和其他酒精類產品課徵200%關稅。

外匯交易員直言，川普關稅政策反覆，加劇金融市場波動，在此情況下，投資人操作保守，外資至今已連14賣，熱錢一路流出，加上美元指數反彈，均加重新台幣貶值壓力。

新台幣兌美元今天開盤價為32.97元，而後旋即摜破33元整數大關，一路探向盤中低點33.019元，不過出口商在33元上方積極拋匯，跌幅迅速收斂，午後在外資及出口商你丟我撿兩股力道拉鋸之下，轉為區間震盪，最後尾盤央行略作調節，終場得以小升作收。

新台幣匯率今天同步收週線，由於外資持續賣股匯出，呈現趨弱格局，本週累計貶值1.2角或0.36%，週線連3貶。

外匯交易員分析，川普擴大關稅戰場，導致全球經濟前景能見度降低，股匯欲振乏力，得先看到外資回頭，才能緩和新台幣趨貶格局，下週將登場的輝達（NVIDIA）GTC大會是否能夠提振市場信心，以及美國聯準會利率決策會議有何舉動及發言，市場高度關注。

新台幣 美國聯準會 關稅

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