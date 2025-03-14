SCFI運價指數連九跌 遠東-歐洲線重挫

美國加徵關稅效應擴大，亞洲出口到北美的貨量處於淡月走勢，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數14日出爐，指數持續探底下滑116.96點至1,319.34點、周跌幅8.1%，指數連九跌，其中，四大航線當中，遠東大型船舶多，貨量不足情況下歐洲線重挫。

雖然航運業界喊漲4月的北美線運價，短期運價還是受到貨量不足衝擊，遠東到美西每FEU(40呎櫃)運價1,965美元，下跌326美元、周跌14.2％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)運價2,977美元，下滑352美元、周跌10.6％。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)運價1,342美元，下跌240美元、周跌15.2％；遠東到地中海線每TEU(20呎櫃)20呎櫃2,295美元，下跌222美元、周跌8.8％。

國內的物流業者分析，遠東-歐洲主要航行的船舶都相當大型，在淡季期間要裝滿本就不容易，價格變動很大，現在處於淡季，貨量沒有大幅提升；不過，航運業界認為，目前要看川普關稅政策，還有俄烏後續會不會停戰等，這些變動都有可能牽動市場運價表現。

近期運價跌跌不休，國際航商還是一直在喊漲4月的北美及歐洲線的運價，國內看法樂觀的業者認為，第1季全球貨櫃輪仍繞行好望角之下，船舶調度供吃緊，目前關鍵在於亞洲出口歐、美的貨量何時復甦，預計4月貨量有望開始回升，價格會開始恢復平穩。

此外，物流業者也進一步分析，航商喊漲這是市場結構的改變，近年來船商對於運價表現心中自有一把尺，不再像過去會亂砍價格搶貨，表態要調漲售價，宣示捍衛運價的動作強烈，但不見得漲的動，最少可以減緩運價走低。