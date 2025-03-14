藍委質詢爆「中油三年內要增資3500億」 郭智輝這樣回

國民黨立委呂玉玲今日在立法院質詢時突然爆料，中油要提出三年內增資3500億元，根本是要步入台電的後塵，行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝聽到之後面面相覷，兩人皆回應沒有接獲中油的增資計畫，呂才補充是正在準備中，郭智輝對此則回應，如果接到計畫會再審視需不需要增資。

呂玉玲針對國營企業的財務困境提出關切，特別是台電、中油等企業的虧損情況，包括台電虧損411億元、中油虧損355億元，台水虧損41.83億元，這些國營企業的財務狀況不容忽視，尤其是中油，計畫在三年內增資3500億元，政府應對此進行審慎的評估。

呂玉玲強調，中油的增資計畫將是未來三年內的重點，然而，經濟部長郭智輝表示，目前尚未收到中油具體的增資方案，並強調將根據實際情況進行審視。呂玉玲接著質疑，政府是否已經做好準備應對國營企業的財務困境，尤其是在缺乏具體方案的情況下，這筆增資計畫是否能夠有效解決問題。

呂玉玲指出，台電的虧損問題，尤其與能源配比失衡有關，並強調非核家園政策自2016年提出以來，台灣的能源結構並未達到預期目標，再生能源比例遠低於原定的20%。她認為，若不從根本上調整能源政策，將無法有效解決台電與中油的財務困境。

經濟部長郭智輝則解釋，造成國營企業虧損的部分原因是補貼政策以及未調整的價格。然而，呂玉玲強調，問題的根源應該歸咎於政策設計的失誤，特別是在非核家園的目標未達成的情況下，政府應該對能源政策進行全面檢討。

此外，呂玉玲指出，中油目前的虧損狀況讓增資計劃顯得尤為重要，但如果增資方案未經審慎評估，可能會進一步增加政府財政負擔，對國營企業的長期發展並不有利。她呼籲政府應該更謹慎地考慮增資的可行性，並從根本上解決問題，而不是單純依賴增資來填補虧損。

在未來的能源規劃方面，呂玉玲再次強調核能發電的低成本優勢，並提出，台灣的能源政策應該更加全面地考慮各種能源選擇，包括核能。她指出，世界各國如韓國和日本，都在積極規劃核能未來，台灣應該重新審視並根據國際能源趨勢進行調整。