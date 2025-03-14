投資台灣再添三家 綠茵生技斥資17億元建智慧保健食品廠

投資台灣事務所14日通過三家中小企業擴大投資台灣，包含均賀科技、綠茵生技（6846）及知名客運業者。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,673家企業超過2兆5,347億元投資，預估創造16萬1,060個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,136家企業投資約5,787億元，帶來4萬860個就業機會；後續尚有七家企業排隊待審。

保健食品大廠綠茵生技，因應營運策略發展，公司斥資近17億元於臺中市潭子聚興產業園區建置國際規格認證之保健食品廠，加速CDMO委託開發暨製造服務策略。導入AI智慧製造技術，結合MES與SAP系統，即時監控數據，提升生產精準度與效率。新廠引進超臨界流體萃取技術及設備，有效減少能源消耗及碳排放，並設置太陽能發電設備、高效空調系統與製程用水回收技術，提升能源與水資源效率，打造綠色製程與低碳智慧工廠ESG趨勢。

均賀科技深耕光學精密模具與光學成品射出，是國內外光學大廠的重要合作夥伴。作為臺灣首家採用X光檢測產品的企業，公司曾獲德國蔡司（Zeiss）專訪肯定，並通過ISO 9001及ISO 13485認證，展現國際級製造實力。

為提升產能與技術競爭力，均賀科技繼2021年首次申請中小企業方案後，再投資近二億元申請第二案，於彰化縣福興鄉既有廠房導入智慧產線與自動手臂製程，並採用多穴精密光學元件成型智慧監控系統，結合AI智能分析與即時溫控調整，以提升良率並縮短測試時間與成本。此外，導入MES製造執行系統與機台聯網技術，確保製程穩定與精準度，進一步強化競爭優勢。同時，公司已完成碳盤查，確保營運符合ESG標準，並積極推動環保認證，全力打造永續綠色工廠。

此外，某國內知名客運業者積極推動綠色運輸，強化公共交通的環保效能。公司計畫投資逾二億元，導入智慧管理系統，透過AI大數據分析、遠端監控與智能調度，提升車隊營運效率與能源管理。此外，為確保乘客安全，車輛亦搭載先進安全監控技術，提升運行穩定性與事故防範能力。未來，公司將持續投入智慧運輸技術，強化數位轉型，提供更環保、便捷的公共運輸服務，助力城市邁向永續發展。