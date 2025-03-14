施振榮呼籲 高雄興達港打造國內首座海洋科學園區

為擴大台灣能量的影響力，宏碁（2353）集團創辦人施振榮發起倡議，民間將積極與高雄市政府及海洋委員會等相關單位攜手共創，推動在高雄興達港打造國內首座海洋科學園區。台灣的能量不僅在半導體，可在現有基礎上共同推動發展未來的海洋新產業。

這項打造台灣首座海洋科學園區的倡議係由施振榮發起，他也是零碳排船—保利馬公司董事長，在淨零碳排的大趨勢下，為整合台灣零碳排船與海洋科技產業生態鏈積極朝國際化發展，施振榮14日邀集高雄市政府、海洋委員會、國發會、國科會、南部科學園區管理局、農業部、經濟部等單位代表舉辦座談會溝通建立共識。

施振榮表示，台灣是海島，在半導體與ICT的產業基礎上，未來有發展海洋科技產業的潛力，也有應用的場域，關鍵是要朝國際化發展，才能擴大台灣產業能量的影響力。為此他提出倡議，打造高雄興達港成為海洋科學園區，發展海洋科技及應用，進而在此形成產業生態聚落，攜手共創價值。

他強調說，台灣雖小，但最大的競爭力來自供應鏈，面對未來具有彈性、速度、成本等優勢，尤其對於淨零碳排等海洋科技，相信來自台灣的產業供應鏈可以為全世界做出更多貢獻，也許需要十年才能看到初步成果，這需要各部會先有共識，才能有效推動。

對於民間倡議的這項計畫，高雄市政府副市長林欽榮表示，海洋科學園區設置是將海洋科技與綠能、半導體等高科技產業結合，不僅符合高雄市政府的淨零轉型政策，也契合中央推動的「大南方新矽谷」計畫，本府對此樂觀其成。

林欽榮並表示，期望藉由施振榮董事長的倡議與影響力，引進相關科技產業進駐園區，在現有的基礎上，擴大區域產業聚落效應，形成國家級海洋科技新聚落。

海洋委員會海洋資源處處長吳龍靜則表示，在海洋產業發展條例下，可依現有辦法來協調各單位對此規劃進一步討論，共同推動海洋科學園區的設計，以面對產業未來的發展需要。

施振榮表示，對於海洋科學園區的設置，希望政府部門能提供One-Stop Service（一站式服務），此外，希望民間進駐的企業不用買土地，而由園區提供標準廠房，讓企業的資源可以用在研發投資，以提升整體競爭力。

台灣早年對推動有助產業發展的政策與倡議，主要都是由政府高層信賴的首長（如李國鼎資政）來主導產業政策與發展方向，如今隨著產業多元化發展，加上政治大環境的變遷下，部會首長往往在位時間不長，較少著墨在推動有利產業永續競爭力的議題上，如今民間的影響力崛起，受到各界信賴的企業領袖如施振榮，基於提升國家未來競爭力，經常提出有利產業發展的建言與倡議，並積極推動落實。