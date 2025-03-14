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下週汽柴油估不調整 95無鉛維持每公升30.7元

中央社／ 台北14日電
中油持續啟動油價雙平穩機制，預估17日凌晨零時起，汽、柴油每公升實際價格不調整。圖／聯合報資料照片
中油持續啟動油價雙平穩機制，預估17日凌晨零時起，汽、柴油每公升實際價格不調整。圖／聯合報資料照片

美國關稅政策引發經濟衰退擔憂，加上沙烏地阿拉伯調降4月銷往亞洲原油合約訂價，國際油價下跌。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估17日凌晨零時起，汽、柴油每公升實際價格不調整，發油量最大的95無鉛汽油維持每公升30.7元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月13日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為71.24美元，較上週71.34下跌0.1美元；新台幣兌美元匯率為32.932元，較上週32.867元貶值0.065元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，汽、柴油預估實際不調整。

中油 國際油價

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