「非核家園」能否轉彎？卓榮泰曝三要件達成可討論

行政院長卓榮泰14日赴立法院進行施政總質詢，國民黨立委王育敏關注台灣能源政策，特別是「非核家園」是否有調整空間。卓榮泰坦言，如果未來核能技術能夠確保安全，並解決核廢料處理問題，且獲得社會普遍共識，政府願意進一步討論。

王育敏質詢時指，台灣目前面臨電力供應挑戰，並提及專家對台灣能源風險的評估數據，質疑政府為何仍然堅持非核政策，並主張應重新檢討核能選項，以提升國家能源安全與電力穩定。

卓榮泰回應，政府對於任何嚴謹研究與專業建議都會列為重要參考，並持續檢視相關資訊，以確保能源政策符合國家發展需求。他強調，目前台灣能源政策的方向是根據法律規定，朝向「非核家園」目標前進，因此現階段政府主要以發展多元綠能、增加儲能與推動節能措施來確保穩定供電。

王育敏進一步追問，在國際情勢變化與能源需求提升的背景下，是否有可能調整非核政策，以國家安全優先考量？卓榮泰表示，在法律規範下，政府仍以非核家園為原則，但如果未來核能技術能夠確保安全，並解決核廢料處理問題，且獲得社會普遍共識，政府願意進一步討論與研究相關技術，並與國際進行合作。

此外，王育敏提及企業界對穩定電力供應的需求，特別是台積電（2330）等高科技產業的發展高度依賴穩定能源供應，不能只希望台積電不要到美國設廠，而是要調整政策，以確保產業競爭力不受影響。對此，卓榮泰回應，政府非常重視產業發展所需的能源供應，並強調目前政策方向是透過強化多元能源布局、提升儲能技術及電網韌性，來確保電力供應的穩定性。

關於核能政策的未來發展，卓榮泰重申，若社會有共識，且能確保核安並解決核廢料問題，政府願意進行討論，但目前的施政方向仍以推動綠能與提升能源效率為主，並會持續與各界溝通，確保台灣能源政策符合國家長遠利益。