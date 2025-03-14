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渣打銀行上調對台經濟成長預測 不過仍有2大潛在風險

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
渣打銀行對台灣2025年和2026年經濟成長預測都較之前上調。反映經濟進入新年度的成長表現，遠優於原先的預期。圖/本報資料照片
渣打銀行對台灣2025年和2026年經濟成長預測都較之前上調。反映經濟進入新年度的成長表現，遠優於原先的預期。圖/本報資料照片

渣打國際商業銀行公布，對台灣2025年和2026年經濟成長率預測都上調，2025年從之前預估的2.3%上調至3.0%，2026年從之前預估的2.0%上調至2.5%。渣打銀行表示，雖上調預測值，不過仍觀察到潛在的下行風險，包括更大規模的預算刪減，以及在川普2.0時代恐使經常帳盈餘面臨縮減壓力。

渣打銀行表示，上調經濟成長率預測主要反映經濟進入新年度的成長表現，遠優於原先的預期。例如，2024年第4季的經濟成長率被大幅上修，從原本的1.84%年成長調升至2.90%，為2025年的經濟成長奠定更佳的基礎。

渣打銀行說，這次上修是廣泛性的，也進一步證實台灣半導體產業的優良表現仍在推動外部出口，創造就業機會，穩定資產價格，並進一步推動晶片製造商的資本支出。

此外，年初迄今的外貿數據也遠優於預期。渣打銀行表示，2月出口年成長31.5%，大幅超過市場預期的18.4%，若將1月和2月的數據合併觀察，以消除農曆新年假期的影響，出口年成長16.8%，仍優於 2024年第4季的9.1%。

渣打銀行指出，由於市場對美國關稅上調的擔憂，科技相關訂單的提前下單可能是使出口數據成長的主因。按產品類別來看，科技類出口在2025年前兩個月年成長26.8%，而非科技類出口則下降2.0%；另外，2月進口年成長為47.8%，其中資本財進口年成長140%，這可能反映企業為迎接人工智慧帶動的資本支出擴張，而提前採購設備。

川普 渣打銀行 經濟成長率

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