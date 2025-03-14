對陸投資降至7.5% 卓榮泰：「非紅產業供應鏈」將成形

行政院長卓榮泰14日出席院會前接受媒體訪問，針對兩岸經貿調整、政策宣講會以及恢復軍事審判制度等議題發表看法。

針對總統賴清德指示推動兩岸經貿關係的策略性結構調整，卓榮泰表示，政府長期以來鼓勵台商回流，已取得具體成效。目前對中國大陸的投資依賴已降至對外投資總額的7.5%，政府將持續管控此比例，並推動與民主理念相近的國家建立「非紅色」產業供應鏈，以確保經濟安全。

卓榮泰指出，行政院已要求各部會全面檢討，未來將針對人流、物流、金流及產業秩序進行必要且有序的調整，相關措施將陸續公布。

而民進黨即將舉辦的政策宣講會，卓榮泰強調，此舉是為了向國人更清楚說明中央政府總預算及財劃法的內容。他表示，近期在立法院審查過程中，部分立委對關鍵議題的理解不足，因此政府有責任向全民進一步闡述政策。

對於外界質疑政府運用行政資源為宣講背書，卓榮泰回應，行政院官員是應邀出席，相關經費及行程將遵循規範，確保公私分明，不會動用公帑於私人活動。

針對總統宣示恢復軍事審判制度，引發外界關切是否走向戒嚴，卓榮泰強調，政府的目標是維護國家安全，而非擴大軍事審判適用範圍。他說明，軍事審判僅針對現役軍人涉及叛亂、敵前洩密、抗命等軍事犯罪行為，並不適用於所有案件，與過去戰時全面實施軍事審判的情況大不相同。

卓榮泰表示，相關修法與立法工作將逐步推動，國防部也會依據總統指示，限期考核完成制度建置，並與在野黨進行溝通，確保立法過程符合民主法治原則。

行政院將持續推動相關政策，並透過跨部會協調，確保經濟安全、政策透明及國防體制健全，以回應國人的期待。