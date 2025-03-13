美超微總裁梁見後14日零點開講 親揭「3技術」新布局

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 （Supermicro）創辦人暨總裁梁見後將於台灣時間14日凌晨零點，親自現身美國拉斯維加斯「人工智慧頂尖論壇HumanX」，並接受Fox電視台新聞女主播麗茲克拉曼的訪談，而雙方將以「爐邊談話」的形式，在線跟來自全球的人工智慧領域專家深入探討「AI、數據中心構建塊、液體冷卻」等三大題材，他也將親自釋出AI技術的最新發展概況，吸引各界關注。

據悉，人工智慧頂尖論壇HumanX是由技術和會議管理領域專家Stefan Weitz和Jonathan Weiner創立，致力於人工智慧民主化，使其對全球各種規模的組織來說都是可訪問和可操作的。而首屆聚會將於台灣時間3月14日在美國拉斯維加斯楓丹白露度假村舉行，活動彙集包括C-suite主管人、行業決策者、政策制定者、創始人和人工智慧從業人員，深入研究人工智慧帶來的最新進展和挑戰。

活動創始人Stefan Weitz 是微軟的資深人士，擁有18年的經驗，他也擔任包括Bing.com在內數十億使用者技術平台的主管，並開創線上平臺和網路安全方面的戰略舉措，展示對技術趨勢的深刻理解和將概念轉化為動力的企業天賦；Weiner則是Money20/20、HLTH、ViVE和Shoptalk的創始人，在技術和會議管理方面擁有豐富的經驗，同時在谷歌錢包和支付方面擔任主管職務。