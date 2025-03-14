央行下周理監事會 利率連4凍機率高

中央銀行將於廿日召開首季理監事會，對於四月電價可能調漲，是否導致央行出現預防性升息壓力，央行總裁楊金龍昨說，若電價調漲，央行確實會上修今年通膨率至百分之二左右，不過目前物價平穩、通膨也慢慢回降；他並坦言，今年通膨率高於百分之一點五，讓央行沒有降息空間。楊總裁一席話，形同預告央行下周的利率決策，「連四凍」的機率相當高。

楊金龍昨天赴立法院進行業務報告並備質詢，多名立委關注電價調漲對今年通膨的影響。楊金龍表示，根據前幾波調整幅度，對消費者物價指數（CPI）會有影響，但影響不大；況且從主計總處公布的數據來看，趨勢（指通膨）是慢慢下來。至於國內是否因電價調漲出現通膨預期心理，楊金龍直率回答，「這次應該不會」。

央行報告指出，今年一至二月CPI及核心CPI年增率分別為百分之二點一二、百分之一點六一，通膨維持緩步回降趨勢，預期今年CPI年增率續降，但仍有上行風險。楊金龍說，央行是否升息需理事會決議，且要看四大指標，一是通膨和通膨預期，二是其他主要央行貨幣政策調整，第三是國際經濟金融情況，最後則是台灣目前經濟發展。

央行表示，國際地緣政治衝突風險、天候因素，台鐵票價及水電等公用事業費率可能調漲，以及美國川普總統新政衝擊等因素，為影響未來台灣通膨走勢主要不確定因素。

房市管制措施方面，有立委詢問，央行接下來是否會以強化金融檢查取代加碼第八波信用管制，楊金龍說，「那當然」。他表示，央行去年九月推出第七波選擇性信用管制，並要求國銀提出自主控管不動產貸款計畫，央行會透過金檢等方式，緊盯國銀有無按照期程改善。