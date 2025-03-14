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製造業加班工時 持續增加

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
AI需求好旺，持續為我國製造業勞動市場加溫。聯合報系資料照
AI需求好旺，持續為我國製造業勞動市場加溫。聯合報系資料照

AI需求好旺，持續為我國製造業勞動市場加溫。行政院主計總處昨（13）日發布2025年1月勞動供需市場相關數據，今年1月製造業加班工時15.8小時，創近十年同月最高，年增0.5小時，連八月正成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，與AI最密切相關的電子零組件製造業1月的加班工時高達24.7小時，為52年來同月最高，年增1.8小時，已連19月正成長，主要反映市場對AI及高效能運算需求暢旺等。

譚文玲還提到，目前我國製造業景氣整體表現仍持續擴張，一般來說，工作時間不夠才會需要加班。

主計總處資料顯示，1月全體受僱員工加班工時平均為8.7小時，年增0.6小時，1月加班費平均為2,372元，年增9.21%。

再從受僱員工人數觀察，主計總處資料顯示，1月底全體受僱員工人數為850萬人，較上月減少5,000人。其中，製造業減少5,000人最多，醫療保健及社會工作服務業亦減2,000人，住宿及餐飲則增3,000人。

若與上年同月底比較，1月底全體受僱員工人數則增5.5萬人。

就行業別觀察，住宿及餐飲業、支援服務業分別年增2萬人、1萬人較多，營建工程業、批發及零售業、醫療保健及社會工作服務業亦均增9,000人，製造業則年減8,000人。

加班費 工時 製造業

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