薪資增速 連十月超越通膨 元月平均43,368元

行政院主計總處昨（13）日發布2025年1月全體受僱員工經常性薪資47,458元、年增2.91%，為近15年同月最大漲幅，剔除物價因素，1月實質經常性薪資平均43,368元，年增0.23%，薪資成長速度連十月超過通膨。

此外，因為1月適逢農曆春節，廠商較集中於1月發放年終獎金，拉高當月薪資水準，全體受僱員工總薪資平均突破11萬元，達11萬3,846元；素有「金飯碗」之稱的金融及保險業，總薪資更飆上29萬9,964元，居各行業之冠。

近年1月實質經常性薪資變化 圖／經濟日報提供

製造業底下的電子零組件製造業，受惠AI熱潮，總薪資平均數也衝破16萬元，電腦電子光學製品製造業更高，進逼18萬元，達17萬9,850元。其餘如電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業等，總薪資也都高於平均水準。

不過，由於平均數易受極端值拉高，主計總處同步公布今年1月經常性薪資中位數為38,142元，年增2.98%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，不僅1月全體受僱員工經常性薪資年增2.91%，創近15年最高增幅，1月全體受僱員工經常性薪資中位數38,142元，年增2.98%，也是自2021有公布經常性薪資中位數年增率以來的最大漲幅。

上述兩項薪資年增率漲幅數據都創近年新高，是否與農曆春節因素影響有較大關係？譚文玲表示，也和景氣有關，今年1月工作日只有17天，較上年同月減少五天，工時也會影響薪資表現，但1月兩項經常性薪資數據漲幅明顯，但因素太複雜，基本工資調升、景氣因素等都有可能。因此，待發布2月薪資調查時，併計1、2月一起觀察較為客觀。

觀察1月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為31,430元與31,923元；受僱員工人數較多的製造業為36,384元，其中電子零組件製造業為46,603元；出版影音及資通訊業53,072元、金融及保險業58,173元，則相對較高。