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央行總裁：資金不會集中匯出 台積赴美投資不會衝擊匯市

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
央行總裁楊金龍表示，台積電加碼對美投資千億美元，對國內匯市不會有太明顯的衝擊。記者許正宏／攝影
央行總裁楊金龍表示，台積電加碼對美投資千億美元，對國內匯市不會有太明顯的衝擊。記者許正宏／攝影

台積電（2330）日前宣布加碼對美投資千億美元，是否可能大舉匯出資金、影響新台幣匯率穩定，成為市場關注焦點；中央銀行總裁楊金龍昨（13）日表示，央行外匯局曾找台積電財務部門討論過此事，台積電的千億美元投資不會集中在短時間之內匯出。意即，對國內匯市不會有太明顯的衝擊。

受到台股下挫、市場觀望氣氛濃厚影響，新台幣匯率昨天盤中翻貶，尾盤在央行調節下，微升0.1分，以32.961元報收，總成交量為15.54億美元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

楊金龍昨日赴立法院報告，多名立委關注台積電加碼美國投資，對國內匯市可能產生的衝擊。立委賴士葆詢問，台積電加碼千億美元投資，加上原本的650億美元，合計1,650億美元，央行事先是否知道台積電要加碼投資？

楊金龍說，央行事先不知情，但資金要透過外匯市場匯出時，央行就會知道，不過，台積電加碼投資千億美元，不會集中在一年之內匯出，而是會在一段較長時間分批出去；對此，央行外匯局也和台積電的財務部門討論過大額結匯相關事宜。

楊金龍表示，台積電加碼美國投資，不會對新台幣匯率造成衝擊，具體原因有三，一是台積電每年營收大幅增長、估計上千億美元，因為賺了很多美元，所以不必跑到市場上大量買匯，就足夠支應對外投資；二是這筆投資會分散在四年，而非集中在一年內匯出，以千億美元而言，一年最多250億美元；三是台積電可發行美元債券支應國外投資需求。

美國財政部將於4月發布匯率報告，多名立委關注，央行去年拋匯阻貶、全年淨賣匯164億美元，新台幣匯率還是貶值，央行是不是怕被美列為匯率操縱國？

楊金龍回應，「不會怕，我們和美國財政部溝通良好、隨時都在溝通」，此外，美國三項觀察指標裡，台灣會有兩項達標，最後一項未達標準，因此，續列觀察名單的可能性較高。

美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準為，第一，對美商品及服務貿易順差逾150億美元。

第二，經常帳順差對GDP比率逾3%；第三，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有八個月以上為淨買匯。央行先前表示，台灣觸及美方前兩項檢視標準而被列為觀察名單，恐成常態。

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