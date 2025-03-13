百達：VIX恐慌指數飆升 短債成資金避風港

美國總統川普上任後，市場因關稅措施和經濟衰退擔憂而陷入恐慌，美股大幅震盪。川普不排除美國經濟將有衰退的風險，引發市場恐慌，VIX恐慌指數一度攀升至近半年的新高。

另一方面，美國聯準會（Fed）降息日程計畫延後，市場對利率的不確定性加劇，避險資金湧入短存續期債券，推升債市表現。百達投顧建議，因應當前震盪大的市況，可以從高信評短天期債著手，規避利率風險，同時滿足避險的需求。

百達投顧指出，川普政策的不確定性加劇貿易和地緣政治風險，企業獲利預期放緩、利率變動可能導致股市整理期拉長。美債殖利率震盪劇烈，市場對Fed降息時點和節奏預期不斷變化，使美國10年期公債殖利率高低點落差超過60基點（1個基點是0.01個百分點）。這些因素使投資人尋求更安全、更穩定的投資選擇。

百達投顧指出，相較於長天期債券，短天期債券擁有低波動特性，今年將更受投資人青睞。當前市場利率環境變化快，長債價格波動劇烈，短天期債券則提供穩定、高流動性和靈活應對市場。短天期債券對利率變動的敏感度較低，因此在利率波動劇烈的環境中能保持較穩定的價格。