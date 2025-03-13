美GDP預估急轉負值 專家：現在正是布局良機

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行最新GDPNow模型數據顯示，2025年第一季度GDP增幅預測由2月初預估的3.9%降至-2.8%，引發市場對美國經濟前景擔憂。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，目前經濟放緩跡象確實存在，但市場反應可能過度悲觀，現在正是布局良機。

蘇皓毅指出，這波經濟數據走弱主要是去年高殖利率的滯後效應，以及季節性消費模式所致，美國去年底假期購物數據優於預期，部分原因是消費者擔心關稅導致商品價格上升而提前消費，加上今年初並無重大假日，故消費放緩屬正常現象。

蘇皓毅表示，企業為應對關稅可能上調而提前進口，也導致貿易逆差擴大，進一步拖累GDP表現。

蘇皓毅指出，多項關鍵指標顯示，美國經濟仍保持韌性，2月ISM非製造業PMI回升至53.5，製造業採購經理人指數連續兩個月保持在擴張區，他也說，投資人應避免僅憑單一機構數據做論斷，例如美國2月ISM製造業PMI為50.3低於前值與預估，但2月標普全球美國製造業PMI卻升至52.7較1月改善。

另外，針對美國10年期公債殖利率，蘇皓毅表示，通常領先美國經濟驚奇指數2至3個月，目前經濟驚奇指數處於下降期，推估5月中旬經濟數據可能有機會開始好轉。

蘇皓毅說，去年九月下旬川普當選機率提高後，一度帶動美債殖利率攀升至4.8%高點，這股高殖利率壓力正逐步體現在近期受抑制的經濟數據上，如1月零售銷售、MARKIT服務業PMI及房屋銷售不如預期。如今市場預期今年降息次數由1次增為3次，對經濟的擔憂再度促使殖利率下行，未來幾個月或許會反映在經濟數據改善回溫。因此，這段殖利率區間變化及市場波動期正是布局良機。