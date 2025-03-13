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YouTuber商標搶註爭議 經部：5年內可提出撤銷註冊

中央社／ 台北13日電

YouTuber圈近日爆發商標註冊爭議，經濟部表示，若發現商標已被他人註冊，先看是否違反商標法第30條規定，如果要主張申請人有搶註他人商標的情形，應在註冊公告日後5年內提出撤銷註冊，後續將經過事實審查後認定是否撤銷商標。

YouTuber Andy老師近日表示，與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」頻道，但他並不知道「眾量級」商標已於2020年由家寧母親以個人名義註冊，引發商標註冊爭議討論。

經濟部今天在臉書發文表示，不只商品或服務可以註冊商標，Youtube頻道名稱也可以申請註冊商標，提醒民眾做好事前規劃，守護智慧財產權

經濟部表示，註冊商標採先申請先註冊，符合「商標法」規範就能進行申請作業。

至於商標權利發生紛爭，經濟部表示，如果發現商標已被他人註冊，先看是否違反「商標法」第30條規定。

商標法第30條規定，相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務的商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。

經濟部表示，如果要主張申請人有搶註他人商標的情形，依法應在註冊公告日後5年內提出撤銷註冊，後續將經過事實審查後認定是否撤銷商標。

根據智慧局商標檢索系統，眾量級商標已於2020年10月16日註冊公告，因此若主張申請人有搶註他人商標的情形，提出撤銷註冊申請的期限為2025年10月16日。

商標 智慧財產權 經濟部

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