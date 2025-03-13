國有土地變「綠金」 財部今年開放企業租地造林換減碳

為有效活化閒置國有土地，並響應政府的淨零轉型政策，財政部13日公告修正《國有非公用不動產出租管理辦法》，新增第8條之2，正式開放適合的國有土地以公開標租方式，提供具林業專業的公司或法人進行造林及相關經營，進一步提升森林覆蓋率，強化碳匯功能，並支持溫室氣體自願減量專案，最快今年就會釋出第一批標租土地。

財政部官員表示，過去國有土地標租主要針對基地開發、太陽光電及文化資產利用，但造林用途尚未納入，此次修法是為了響應全球減碳趨勢及溫室氣體自願減量專案，將部分閒置國有土地透過公開標租方式，提供企業或法人進行造林，創造環境與經濟的雙贏。

至於首批標租土地的釋出時間，官員透露，因為目前正與相關單位研擬具體執行細則，希望能在今年內正式上路，此次修法作為政策母法，細節規範仍需進一步討論，以確保制度順利運行。

此次修正辦法共有四大重點，第一，國有土地標租機制更明確，政府將依現行規定，公開標租非公用土地供符合資格者進行造林，承租人需支付訂約權利金及年租金，並透過競標方式決定得標者，且為避免標租造林地與一般出租土地計收方式不同，特別訂定計費標準，不適用現行造林地租金計收基準。

第二，承租人不得轉讓租賃權，由於標租造林土地的目的是增加森林面積、強化經營，並減輕政府管理負擔，因此承租人若不再執行造林與營林工作，政府將收回土地，並禁止轉讓租賃權給第三人，以防止炒作牟利。

第三，提高租期彈性，支持長期經營，根據《國有財產法》，標租造林地租期為6年至10年，修正後增加換約續租機制，以利長期經營森林並符合減碳專案需求，承租人若有續租需求，可在租約到期前6個月提出申請，最多可續租三次，每次依原條件換約。

第四，明訂標租與續租相關規範，為確保執行順暢，財政部將統一規範標租訂約權利金底價、年租金計收基準、投標資格，以及續租條件與費用等細節，確保政策落實。