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陳冲：比特幣不是貨幣 卻是可抗通膨的資產

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
2025第二屆創新與衍生性商品監理策略論壇，新世代金融基金會董事長陳冲致詞與演講。記者余承翰／攝影
2025第二屆創新與衍生性商品監理策略論壇，新世代金融基金會董事長陳冲致詞與演講。記者余承翰／攝影

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日在「第二屆創新與衍生性商品監理策略論壇」致辭演講時指出，在GEF的時代，最重要是能帶槍投靠，「數位資產就是槍」。台灣也不能自外於這個潮流，雖然他認為比特幣只能算是資產，不能算貨幣，但他肯定比特幣和黃金一樣，目前都有抗通膨的功效。

陳冲表示，先前IMF已炒紅了地緣經濟，地緣經濟現在主要在於碎片化，反全球化，比特幣正在這些面向扮演重要角色。陳冲並且分析川普1月23日發布的行政命令重點，在於發展美元為基礎的穩定幣，二度提到穩定幣的問題，甚至要廢除拜登的數位資產行政命令。

他也指出，包括金管會也認同穩定幣是虛幣與法幣之間的橋接，在台灣發行穩定幣亦有其必要性，美國總統川普3月7日也表示，希望國會儘快通過法案，這顯見推動穩定幣的氣氛亦已更為成熟。

不過對於是否需要成立主權財富基金去投資比特幣？陳冲則認為不需要費這麼大工夫，他強調，如同他一貫主張，台灣的主權基金只適合投資能源、糧食這些台灣較缺乏的，這二個應該作為主要標的，「若為了投資比特幣而成立主權基金，太辛苦了。」他舉例，像美國作法，只是換會計科目而已，把政府收的比特幣移過來作儲備而已，換言之只是換了政府的會計科目。

早在2006年，陳冲就提出數位貨幣的概念，當時還引起央行的關注，但2007年就有智慧型手機的發明，已成為數位貨幣的重要基礎，他亦在2013年演講時，首度提出比特幣會是未來重要的趨勢及投資資產。

陳冲說，在GEF的時代，最重要是能帶槍投靠，「數位資產就是槍。」他也引述在2023年1月15日IMF所提出「在地緣政治帶來的碎片化風險之下，傳統的儲備資產稀釋會因為數位化而加速。」他也分析，美國總統川普積極推動穩定幣、加密幣，並促參眾院儘快通過三個法案，目的都是給穩定幣更好的基礎，「要讓美元穩定幣更成為其他國家推動去美元化的緩衝。」不過陳冲也認為，比特幣只是資產，仍不是貨幣。

比特幣 陳冲

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