避關稅戰風暴 納短債抗波動增收益

川普關稅政策搖擺不定，恐慌指數狂飆，讓全球主要股市跌破年線支撐，導致不少股票型基金績效近月出現雙位數負報酬，不過，聚焦投資等級的短期債券基金因持有債券存續期間較短，受市場行情及利率變動的影響較小，近月及今年來仍維持正報酬。

投信法人表示，川普反覆的關稅政策逐漸開始影響美國經濟數據變化，股市投資信心受到影響且波動明顯加大，但聚焦投資等級的短天期債券指數，年化波動度約2%，在波動度相對較小、殖利率位處高檔及降息機會下，是收息及變數較少的投資好選擇，建議可納入資產配置。

復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，短天期債券基金資產組合平均存續期間1~3年，受利率變動的影響較小，追求以較低波動度累積收益，預估2025年仍處降息趨勢，且殖利率處相對高位仍具投資價值，由於短天期債券目前息收有吸引力，且有價格波動度較低的優勢，可提供做為債息累積較佳的資金出路。布局策略將偏好短天期的美元計價投資等級債券，來抵禦市場震盪。

復華新興市場短期收益基金經理人吳宜潔指出，近年新興國家經濟體質變好，去年印度、南非、沙烏地阿拉伯等20個主要新興國家獲得信評機構調升評等或展望，在信用狀況轉佳、較高債券殖利率的優勢，亦可透過短債布局，以較低波動度參與新興國家經濟體復甦的收益機會。