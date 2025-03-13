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提升民眾防詐意識 證交所聯合證券商舉辦5D反詐專題聯展

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

近來詐騙話術持續升級，更跨足AI、假投資、名人代言等騙局。臺灣證券交易所攜手國內多家證券商，於LINE TODAY理財專區推出「線上反詐專題聯展」，教導民眾一眼識破詐騙手法。

根據警政署打詐儀表板統計，2024年8至12月全民詐騙財損數單月皆達百億元。證交所除持續運用各種宣傳方式提升民眾的防詐意識，更提倡「5D反詐行動」，即幫助民眾牢記5 個 Don’t「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

例如接到陌生來電？記住「不接」免得你的積蓄瞬間蒸發；LINE群組有投資名牌？「不聽」小道消息，勿讓高報酬騙走你的存款。

提升投資人的防詐意識與應對能力，證交所攜手國內證券商，於LINE TODAY理財專區舉辦「線上反詐專題聯展」，期望透過一系列反詐專題報導，幫助更多人機警識別最常見的詐騙手法及話術，強化投資人的識詐本領，打造更安全、透明及永續的投資環境。

證交所自2024年啟動5D反詐行動，透過一波接一波的宣傳，力求把防詐觀念深植到每個人腦中。其中，以多個跨界場域反詐創意宣傳最受矚目，包括在咖啡店、大型賣場、健身房、外送平台、甚至在跨年期間在101大樓外牆點燈，讓民眾走進生活中不同場域時，都能看到反詐5 個 Don’t 的資訊。

此外，證交所展現創意，將傳唱全台的經典歌曲《愛情的騙子我問你》改編成反詐版《愛錢的騙子》，保留原曲熟悉的旋律，並填入常用詐騙話術的歌詞，一聽就能讓大家對詐騙話術提高警覺，提醒民眾在收到可疑訊息時候，用一首歌的時間冷靜想一下，千萬不要掉進詐騙的陷阱。

打詐歌曲《愛錢的騙子》歌曲MV、「給你的錢，一首歌的時間」影片，合計觀看次數逾2,000 萬次。證交所期望以創新有趣的方式，讓民眾主動跟親友團多分享，無形中來增進防詐意識，擴大反詐防護網，有效降低受騙風險。

擴大反詐宣導力道，證交所近期將攜手國內證券商業者，3月10日起於LINE TODAY理財分類為期4周「線上反詐專題聯展」。期望結合證券商力量，共同打造更具規模與成效的防詐騙防護網，分享更多防詐實務經驗，也肩負起證券商保護投資人資產安全的責任。

證交所強調，期望透過此次聯展的內容，提升全民識詐技能，從源頭降低投資詐騙風險，確保投資人權益；並且會持續攜手國內證券商，打造更穩健的金融生態，讓投資市場邁向更透明、安全與永續的未來。

詐騙 證交所

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