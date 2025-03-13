英特爾任命陳立武為執行長 重新加入董事會

英特爾今（13）日宣布董事會任命擁有深厚半導體經驗的傑出科技領袖陳立武（Lip-Bu Tan）擔任執行長，自3月18日起生效。陳立武將接替臨時聯合執行長David Zinsner和Michelle Johnston Holthaus，並重新加入英特爾董事會。

Zinsner將繼續擔任英特爾執行副總裁暨財務長，MJ則將繼續擔任英特爾產品執行長。在尋找新執行長期間擔任臨時董事會執行主席的Frank Yeary，將在陳立武接任執行長後回歸擔任獨立董事會主席。

Yeary表示，「陳立武是一位傑出的領導者，他在科技產業的專業知識、產品和晶圓代工生態系的深厚人脈，以及創造股東價值的卓越能力，正是英特爾下一任執行長所需具備。在漫長而傑出的職業生涯中，陳立武贏得創新者的佳譽，始終以客戶為中心，提供差異化解決方案在市場上勝出，並建立高效能的文化以實現成功。」

Yeary說，「如同許多業界人士，我過去曾與陳立武密切合作，並親眼見證他以不懈的堅持驅動客戶創新與成功，很高興陳立武接任英特爾執行長一職，我們將加速轉型，並把握未來重要的成長機會。」

陳立武對於此任命表示，「很榮幸能加入英特爾擔任執行長一職。對於英特爾這樣具指標性的公司，我抱持極大的敬意與欽佩，此外，我看到許多重要的機會以重塑我們的業務，我們將以更好的方式服務客戶，並為股東創造價值。」

陳立武說，「英特爾擁有強大且具差異化的運算平台、龐大的客戶基礎，以及隨著我們重建製程技術藍圖而日益強大的製造布局。我熱切期待加入英特爾，並在整個英特爾團隊的努力基礎上，推動我們的業務邁向未來。」

Yeary指出，「謹代表董事會感謝Dave和Michelle作為臨時聯合執行長期間所展現的堅定領導力。他們的紀律性和專注力為公司帶來穩定，使我們能持續提升執行力、重建產品領導地位、推進晶圓代工策略，以及重拾投資者的信任。」

陳立武是資深的科技投資人也是備受景仰的高階經理人，在半導體和軟體領域擁有超過20年的經歷，並與英特爾生態系建立深厚關係。他於2009年至2021年擔任益華電腦（Cadence）執行長，期間領導該公司進行變革，並推動以客戶為中心的創新企業文化轉型。在他擔任執行長期間，益華電腦的營收翻倍成長，營運利益率擴大，期間股價漲幅超過3200%。

2004年，陳立武加入益華電腦董事會，擔任董事會成員長達19年，並於2021年至2023年擔任執行董事長。

陳立武也是Walden Catalyst Ventures的創始管理合夥人以及華登國際（Walden International）的董事長，擁有豐富的上市公司董事會經驗，目前亦任職於Credo Technology Group和施耐德電機（Schneider Electric）的董事會。

陳立武擁有新加坡南洋理工大學物理學學士學位、麻省理工學院核子工程碩士學位，以及舊金山大學工商管理碩士學位。2022年，他獲頒美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）最高榮譽的羅伯特．諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。