集保結算所與臺北大學共同舉辦 ESG 論壇 助力淨零行動與原鄉發展

臺灣集中保管結算所與臺北大學於3月13日共同舉辦「淨零挑戰與原鄉碳匯ESG機會」論壇，多位專家學者就淨零排放、氣候正義及原鄉自然碳匯等議題，展開深度的對話與交流，吸引全場近百名聽眾參與。立法委員伍麗華、原民會經濟發展處處長王瑞盈、環境部氣候變遷署組長蘇意筠等代表也蒞臨現場，表達對於氣候變遷與原住民福祉等議題的高度關注。

集保結算所董事長林丙輝表示，金融業本身碳排量不高，但在減碳議題上具有舉足輕重的影響力，可透過投資決策、資金分配與資訊揭露，協助各行各業綠色轉型。為助攻國家淨零政策，去年集保結算所成為全球第一家達成碳中和的集保機構，並訂定2030年達成淨零目標，過程中將優先選擇符合聯合國永續發展目標(SDGs)的碳權，也支持全球生物多樣性框架目標，並進一步探索有利原住民發展的原鄉碳匯領域，以實踐利他共好的核心價值。

這次論壇與談人皆為一時碩彥，涵蓋環境領域知名的專家學者、產業界人士及非營利組織，包括臺灣大學蔣本基教授及陳開憲教授分別講述原鄉自然資源與碳匯管理，臺北大學李堅明教授提出碳移除及原鄉碳匯解方。

產業界則有鴻海科技環保長洪榮聰及臺灣碳資產公司總經理劉德安分享永續減碳及原鄉碳匯養護的實際執行經驗，另邀請環境品質文教基金會董事長謝英士主講原住民碳匯與氣候正義等議題，集思廣益討論最具效益的碳匯路徑，共同促進淨零行動及環境永續。