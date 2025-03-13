歐美車用固態電池驗證加速 預計最快2026年逐步量產

根據TrendForce最新研究，固態電池為具備商業化潛力的下一代電池技術，歐美等全球廠商正致力於開發大規模生產技術，加速車用固態電池性能驗證。目前Factorial Energy、QuantumScape和SES AI等新創業者開發半固態、準固態電池已進入sample交付和pilot run(小規模試產)樣品驗證階段，預估最快於2026年左右將逐步量產第一代產品。

2010年代中期法國業者Blue Solutions率先在歐洲將聚合物固態電池推向商業化，但主要應用面向為電動大巴士、港口送貨車等商用車，尚未面向乘用車市場。除了Blue Solutions，至今未有歐美廠商推出使用固態電池的量產車型。

據TrendForce統計，截止2024年底，QS、Solid Power、SES、Factorial Energy、Adden Energy、Basquevolt等17家歐美固態電池企業融資總額已突破42億美元。近年在美國能源部(DOE)、歐盟Horizon Europe等電池相關計畫資助下，推進歐美固態電池技術研發進展，部分廠商已將研發成果擴大到pilot run階段，並與整車廠商合作進行裝車測試。如美國的Factorial Energy已交付樣品給Stellantis和Mercedes-Benz等客戶，執行原型車輛道路測試。

TrendForce指出，固態電池具備較優越的安全性和較高能量密度，歐美業者鎖定聚合物或氧化物固態電解質為主的技術路線，正加速朝向pilot run推進，處於技術驗證至量產轉型的關鍵期。然而，預期廠商在固態電池商業化初期仍會面臨多項挑戰，包括產能擴充、生產成本控制和供應鏈建立。

此外，由於性能符合車用標準的全固態電池有多項技術瓶頸待突破、尚未實現量產，含有少量液態電解質的半固態、準固態電池方案，將成為歐美企業的過渡選項。