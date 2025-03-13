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公寓大廈裝充電樁難！內政部曝「管委會、財源」納修法

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
許多社區大樓因為管委會不同意，而無法設置充電樁。圖為充電樁示意圖。記者林麗玉／攝影
許多社區大樓因為管委會不同意，而無法設置充電樁。圖為充電樁示意圖。記者林麗玉／攝影

內政部次長董建宏13日就「公寓大廈裝設電動車輛充電裝置」相關法令與安全規範進行報告，內政部雖表態未來3至6個月內會努力推動修法，但如何改善管委會決策困境及成本負擔兩大問題，仍是未來關鍵挑戰。

國民黨立委徐欣瑩質疑，內政部在2019年7月之後就規定新建大樓要預留充電樁設備，這個規定是配合國家推動碳排政策做的調整，可是現在都過了六年了，今天還在討論怎麼裝充電樁的法令，還要再花三到六個月研議修法？等於是內政部過去幾年都沒在做事嗎？

董建宏回應，就是因應未來的發展趨勢，所以在2019年7月以後的新建建築已經規定必須預留充電樁設置的條件，至於舊公寓大廈，因為安全顧慮、成本問題，才導致管委會大多數決議不同意設置，也是今年要積極修法的原因。

董建宏補充，法規的完善與配套措施確實還有精進的空間，過去這幾年，有陸續針對消防規範、技術標準，以及管理辦法等方向進行檢討，但由於這個議題涉及面向較廣，須要與經濟部、交通部等單位協商供電與安全問題，才能有完善的法規與配套。

國民黨立委牛煦庭也問到修法時程，董建宏回應，經擬定了一個初步的修法版本送行政院審查，現在技術規範還在確認階段，等到消防安全標準確認後，建築技術規則也會同步修正，預計三個月內會有進一步進展。

牛煦庭指出，現在要解決的不是能不能裝，而是怎麼裝、誰負擔成本、社區如何決定，這些內政部有沒有計畫進行詳細調查？你們有沒有打算委外，還是要補助地方政府來執行？

董建宏說，未來方向是先確認安全標準，確保消防規範的落實，並推動地方政府修正大樓管理規約，讓管委會有更明確的依據來做決策，也會與經濟部、交通部研議分擔成本的可行方案，讓民眾更容易負擔充電樁的安裝費用。

充電樁 內政部 國民黨

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