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楊金龍：與美財政部溝通良好 不會怕被列匯率操縱國

中央社／ 台北13日電

美國財政部每年發布兩次匯率報告，外界關注台灣是否會被列為匯率操縱國，央行總裁楊金龍今天表示，跟美國財政部溝通良好，「我們不會怕」；同時，由於台灣的關稅比美國還低，川普主張的對等關稅對台灣影響不會太大。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，朝野立委聚焦川普2.0作風強勢，美國財政部可能於4月發布匯率報告，外界高度關注台灣是否會被列入匯率操縱國。

美國每年發布兩次匯率報告，有3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%；三是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

國民黨立委賴士葆詢問，台灣是否可能3項標準都符合而被美國列入匯率操縱國，楊金龍表示，「我們不會怕，請放心。」

楊金龍說明，台灣因經濟結構的因素，前2項標準通常都符合，很可能維持在觀察名單中，但央行與美國財政部溝通良好，隨時都在溝通。

此外，很多立委關切川普的對等關稅威脅，楊金龍強調，根據世界貿易組織（WTO）資料，以全部商品貿易加權平均來看，台灣的關稅比美國還要低，因此對等關稅這項議題對台灣影響不會太大。

楊金龍表示，川普各項政策中，以半導體相關政策對台灣影響較大，這也是川普屢次提及台積電「偷」了美國晶片產業的原因，這其實是話術，因為台灣的半導體、資通訊產業是美國最需要的，所以美國盯著台灣。

不過楊金龍也說，台積電宣布赴美投資後，川普態度轉佳，不再說台灣偷走了他們的半導體，而且台積電研發技術還是留在台灣。

儘管台積電加碼美國投資引發各界疑慮，楊金龍認為，台積電基於接近客戶考量做出這項決定很好，因為台灣土地有限，美國雖然成本較高，但土地大、資源多，「企業國際化這條路還是要走」。

台積電 楊金龍 美國

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