醫院遭駭 數發部：與衛福部合作加強檢視資安

立委質疑馬偕醫院、彰化基督教醫院陸續遭到駭客攻擊，數發部如何加強醫院資安防護。數發部長黃彥男表示，持續針對醫院等關鍵基礎設施做定期資安演練與稽核；資安署長蔡福隆表示，除了研議指引外，未來也會加強跟衛福部合作檢視醫院資安。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷表示，日前馬偕醫院遭到駭客入侵，甚至傳出病患個資在暗網出售狀況，衛福部說會跟數發部研議指引，但擔心個資若已外洩，相關措施是否太慢，數發部有沒有針對各大醫院進行資安檢查，確認資安防護是否足夠。

民眾黨立委林國成表示，不只馬偕醫院，連彰化基督教醫院也傳出遭到勒索軟體攻擊，盼數發部主動提出防範措施。

黃彥男表示，駭客持續精進技術，當然也得精進資安防護技術。政府有關鍵基礎設施，針對醫院也會定期做資安演練與稽核，但難免可能還是有狀況，馬偕醫院資料外洩，目前還不了解暗網看到的資料是因為這次駭客攻擊而外洩，還是更早之前就有。

蔡福隆表示，不管是衛福部還是資安署都非常重視醫療資安，除了研議指引之外，未來也會加強跟衛福部合作來檢視醫院資安。各大醫院都投入很多資源強化資安，不過醫院系統很複雜，包括門診、急診還有教學研究等功能，資安防護範圍非常廣，近年資安署也有資安輔導服務團來做協助。

黃彥男強調，資安法修法後，也會強化資安稽核，但希望立委可以支持資安經費。

民進黨立委林俊憲則認為，台灣關鍵基礎設施每天都遭駭客大量攻擊，但數發部今年預算遭大砍，駭客變化很快，數發部預算減少很難因應，台灣駐外單位資安防護也將受到影響。