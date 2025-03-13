太委屈？數發部預算被砍4成 綠、白立委為預算問題互槓

數發部預算被砍40%，是所有部會中，預算被砍得最慘烈的部會。數發部長黃彥男今（13）日赴立院報告，在野黨、執政黨立委也為了預算議題，彼此互槓，在野黨認為，數發部預算是被砍、還是被凍結，都講不清楚，「不要在那邊裝窮」，執政黨立委則積極護航，認為數發部連預算都不夠，到底要怎麼為台灣資安做好防護。

立法院新會期開議，黃彥男今日赴立法院交委會進行業務報告。針對數發部預算，民眾黨立委林國成表示，就算數發部現在預算刪減造成困擾，但是，數發部還是有法定預算，預算究竟是被砍、還是被凍結，數發部應該要說清楚，「不希望在那邊裝窮」，「該解凍的預算就要趕快解凍，我們有解凍程序、也支持。把你想要做的寫清楚，交委會不管任何黨派都是對事不對人。」數發部的錢都用在做網路建設，交委會沒有理由不支持。

執政黨立委則是力挺數發部，民進黨立委林俊憲以家庭為例，「任何家庭收入少了40%，個人也好、家庭也好，到底要怎麼運作下去？大家讓數發部門要把事情做好，但站在立委角度，根本自相矛盾。」

林俊憲指出，所謂法定預算，指的是薪水、退休撫卹，又不能執行業務，「就算叫你們趕快來解凍預算，召委不排議程報告，要怎麼解凍？」

林俊憲認為，交委會召委應該要儘速排議程，讓數發部盡快解凍，「數發部預算凍結20%、刪減40%，沒救了。」台灣目前經常遭受網路攻擊，一個月就有十三億次攻擊，一天有四千次，之所以每天有這麼多攻擊，主要原因就是駭客使用AI進行攻擊，「數發部要用AI來防禦，你把預算都砍掉，還要求數發部達成他該做的事情？」在預算議題上，力挺數發部。

民進黨立委李昆澤也說，「處理預算是很嚴謹程序，這種亂砍預算，怵目精心。」更提出目前台灣獨立遊戲產業，主要仰賴政府補助，來完成產品開發跟市場推廣，「預算大幅刪減，會造成國際競爭力，會受到傷害，影響產業發展。」