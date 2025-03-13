快訊

MLB／李灝宇回歸小聯盟…連2年開季名單0台將 史上首次

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

不是只有吃糖後要刷牙 專家曝馬鈴薯、吐司也暗藏蛀牙問題

電動車充電設備最怕遇火災 內政部允3至6個月內修法

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
充電樁設置最常遇到的困難在於區權人達成共識。記者張策／攝影
充電樁設置最常遇到的困難在於區權人達成共識。記者張策／攝影

隨著電動車普及，住戶對充電設備的需求日增，內政部13日就「公寓大廈裝設電動車輛充電裝置」相關法令與安全規範進行報告，並承諾將於三至六個月內完成相關法規的檢討與修正。

內政部次長董建宏表示，目前已修訂《建築技術規則》，要求新建建築預留充電設備空間，以減少未來修繕爭議。對於既有建築，若涉及共用部分修繕，則須經區分所有權人會議同意，各地方政府也已陸續訂定指引供民眾參考。

在消防安全方面，內政部建研所已針對電動車火災特性進行研究，未來將修訂防火區劃規範，並將自動灑水設備納入室內停車場的選配滅火設備，以提升滅火效率。此外，消防署已發布「電動車輛充電安全指引」，確保充電設備申請與使用符合安全標準，避免住戶私設充電樁導致安全疑慮。

立法院質詢中，民進黨立委蘇巧慧關切內政部何時能完成相關規範的檢討與測試，董建宏對此承諾，將在三至六個月內完成，將加速推動相關技術研議，確保規範符合安全標準後再進行法規修訂；消防署則強調，已修訂搶救指導原則，並推動電動車事故救援訓練，累計超過1.4萬名消防人員受訓，同時增購專用救災設備，以提升應變能力。

國民黨立委張智倫則質疑，目前社區未強制要求配置鋰電池專用滅火設備，僅依賴自動灑水設備是否足夠。內政部回應，目前已有338處停車場設置自動灑水設備，未來將持續檢討是否應強制配置鋰電池專用滅火器或滅火毯。此外，對於部分社區禁止電動車停放地下室的情況，內政部表示，修法時將優先考量安全性與車主責任。

關於充電樁設置流程，張智倫指出，民眾從申請至完成設置是否需耗時兩至三個月，台電回應，用戶只要提出管委會的同意申請到台電來申請，拿到這個申請單以後，內線自己裝好，大概通常兩個禮拜左右大概就可以完成，主要的問題不在台電這邊，第一個就是管委會同不同意，第二個部分是委託的這個，裝置的設備有沒有完全符合。

內政部強調，政府將持續研擬充換電站安全規範，並評估在室內停車場增設防火區劃與排煙設施的可行性，確保電動車充電安全無虞。

內政部 台電 電動車

延伸閱讀

雙北11罷團明啟動二階連署 籲刪失格立委

再增2泛藍委罷免一階達標 黃捷等4綠委等人待補件

13名藍委罷免一階達標！3綠委低於門檻 仍待中選會審定

反制大罷免添柴火 藍優先法案列公教年改？

相關新聞

外送平台併購解約金轉嫁消費者？公平會：隨時關注

Uber放棄收購台灣foodpanda配送業務，由於解約費用高昂，外界關注是否成本可能轉嫁消費者。公平會代理主委陳志民今...

嘉義火車站商圈老字號新高大飯店熄燈託售 開賣行情曝

嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看...

台北新案竟還有6字頭佛心價！專家：低單價全因為這5點

住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，各行政區實價資訊中的最低單價社區，12區中的文山、士林、萬華、北投、中正等五個...

北市去年最便宜新案、2區還有6字頭 今年還有嗎？

住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，各行政區實價資訊最便宜建案，文山、士林、萬華、北投、中正區都還有單坪百萬元建案...

全球頂尖 O.M.A 在台首座住宅案 「耑岫」幾何空間建築美學

台北市預售案再現新亮點；座落信義路四段黃金地段，由國際級荷蘭建築設計事務所O.M.A操刀、嶄新且充滿現代設計感建築—「耑...

一棟長在樹林裡的房子！台中南屯「寶樺境溪行」受矚目

秉持「一棟長在樹林裡的房子」的寶樺建設，又有新的作品推出，新推出的八期「寶樺境溪行」預售案，訴求將城市的綠意、水光天色融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。