4月電價調漲讓央行下周出現升息壓力？央行總裁楊金龍回應了

中央銀行總裁楊金龍13日赴立法院財委會進行業務報告，立委林德福詢問，央行將於下周四舉行理監事會議，國內電價4月可能調漲，央行是否出現預防性升息壓力？楊金龍回應，根據前幾波調整幅度，對CPI會有影響，但影響不大。

對於央行下周四是否調整貼放利率，楊金龍重申，須交由理事會討論，但「目前物價也算是平穩」；林德福追問，是否可能因電價要調漲而出現預期心理，楊金龍回應，「從主計總處公布的數據來看，趨勢（指通膨）是慢慢下來」。

央行報告指出，今年1至2月CPI及核心CPI年增率分別為2.12%、1.61%，通膨維持緩步回降趨勢，上漲主因食物類價格走升、房租調高、個人隨身用品價格及耐久性消費品價格上漲。預期今年CPI年增率續降，惟仍有上行風險。

楊金龍表示，央行是否升息要看四大指標，第一是通膨和通膨預期，第二是看其他主要央行貨幣政策的調整情況，第三則是國際經濟金融情況，台灣目前經濟發展情況也要一併考量。

央行指出，今年最低工資及軍公教薪資調高，加上碳費開徵，惟預期國際油價趨跌，加以國內服務類價格漲幅可望維持緩步回降趨勢，台灣CPI年增率將續降至2%左右。國內外主要機構對今年台灣CPI年增率預測值介於1.7%至2.3%，平均為1.95%。

不過，國際地緣政治衝突風險、天候因素，台鐵票價及水電等公用事業費率可能調漲，以及美國川普總統新政衝擊等因素，為影響未來台灣通膨走勢之主要不確定因素。