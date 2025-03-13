市場研判 央行暫不推第8波打炒房

中央銀行總裁楊金龍昨指出，為防範銀行信用資源過度流向不動產市場，央行持續執行選擇性信用管制措施，強化金融機構控管不動產授信風險；而央行信用管制措施三個目的成效，均逐漸顯現。市場研判，此話暗示，央行在下周（廿日）的首季理監事會議上，暫不推第八波房市管制。

楊金龍今天將赴立法院財委會報告，書面資料指出，二○二三年下半年以來，房市交易量回增，全體銀行不動產貸款成長加速，不動產集中度居高，央行於去年八月請銀行自主控管未來一年不動產貸款總量，並於九月祭出第七度調整信用管制規範內容，央行將按季檢視改善情形。

去年第四季，多數銀行均達成「不動產貸款具體量化改善方案」自訂控管目標，少數未達標的銀行，央行也請其說明原因及改善方案。

有銀行解釋，未達目標原因多屬季節性因素，例如年底大型企業客戶因應財報結算而減少銀行借款，致集中度分母項的「其他放款餘額」低於目標值；或年底為交屋旺季，整批分戶房貸案件增加，及已核貸案件陸續排撥，使分子項的「不動產貸款餘額」高於目標值等。銀行承諾，將增加承作不動產貸款以外的其他放款、監控不動產貸款的撥款及還款情形，致力達成控管目標。

央行表示，二○二一年起加強辦理不動產貸款專案金檢，至今年二月底，專案金檢達一七○次；而房市信用管制措施三個目的成效，均逐漸顯現；包括房市投機需求減少，交易量縮，價格漲勢收斂，民眾看漲房價預期心理趨緩；無自用住宅者，購屋貸款比率上升；不動產貸款集中度及不動產貸款增幅均趨降。