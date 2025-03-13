央行阻貶 去年砸164億美元 今年通膨恐衝破2%警戒線

中央銀行總裁楊金龍今（13）日將赴立法院財委會進行業務報告，書面資料首度揭露，去年全年央行為抑制新台幣匯率貶幅，全年淨賣匯金額達164.2億美元，為2018年公布此一數據以來最大賣匯紀錄。

央行砸下重金，促使去年新台幣對美元貶值6.24%，貶幅小於韓元的12.52%、日圓的10.28%及瑞士法郎的7.27%。

央行近年買賣匯概況 圖／經濟日報提供

央行書面報告指出，今年1至2月CPI及核心CPI年增率分別為2.12%、1.61%，通膨維持緩步回降趨勢，上漲主因為食物類價格走升、房租調高、個人隨身用品價格及耐久性消費品價格上漲；央行預期今年CPI年增率續降，惟仍有上行風險。

央行示警，考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，央行對今年CPI年增率預測值可能略上修至2%以上。意即，可能衝破通膨警戒線。

美國財政部預計4月發布匯率政策報告，央行外匯局局長蔡烱民先前曾說，不論是2024年上半年、下半年或2024年全年，央行外匯調控都是偏向賣匯阻貶方向，對美國來說不是問題。

央行指出，去年全年央行累計淨賣匯164.2億美元，新台幣對美元貶值6.24%，寫下央行2018年公布此一數據以來最大水準。

央行表示，近年隨台股市值走揚，外資持有台股市值大幅上升，占外匯存底比重由2016年的69%，上升至今年2月底的142%。面臨川普2.0不確定性挑戰，外資短期集中且大量進出，對我外匯市場穩定帶來挑戰。

央行指出，去年第4季市場預期川普當選美國總統機率上揚，川普新政策有利美國經濟成長，惟可能推升美國通膨，致美國公債殖利率與美元指數同步上揚，股市亦上漲，金融市場呈現「川普交易」樂觀行情，美元指數大幅上揚7.65%，主要貨幣對美元多呈貶值。在此期間，外資資金流向股市、支撐台股上漲3.65%之際，選擇獲利了結部分持股，累計賣超台股1,940億元，約60億美元，並淨匯出92億美元，在央行調節匯市下，新台幣對美元貶值3.45%，貶幅遠小於其他貨幣，國內股匯市出現不同步現象。

今年以來至3月10日止，國內股匯市同步下跌，主要反映外資賣超台股、台股下跌2.5%，外資淨匯出98億美元， 致新台幣對美元匯率貶值0.42%。