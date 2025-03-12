政策性紓困振興等政府發放平台 數發部第2季建置完成

根據數發部業務報告指出，針對政府緊急臨時並因應政策性的紓困、振興、補助等措施，建置「政府發放共用基礎平台」，支援政府辦理發放作業，預計今年第2季完成建置發放平台。

立法院交通委員會明天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況。數發部2023年底提出數位公建計畫「機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平台」，由數發部與內政部等34個機關共同執行，其中功能不只可發放現金，也能發放物資等。

根據數發部書面報告，為提升政府行政效率，數發部就政府緊急臨時並因應政策性的紓困、振興、補助等措施，建置「政府發放共用基礎平台」，以支援政府機關辦理發放作業，發放平台預計今年第2季完成建置。

數發部解釋，「政府發放共用基礎平台」是未來有發放作業時，供民眾前端填寫資料用，後續系統再勾稽確認領取資格等。

數發部目前正與中央銀行「數位公共建設金流平台」合作，進行資訊流串接金流，以提供現金、數位券、補助款等撥入至合格請領人帳戶。

在強化防詐機制上，數發部表示，目前已有8家主要電商導入物流隱碼技術，涵蓋momo（送退貨物流隱碼）、酷澎（火箭速配國內物流、跨境入海關端隱碼）、博客來、東森、friDay購物、PChome、台灣樂天及蝦皮。

在加強電商業者資安維護部分，數發部表示，積極辦理電商業者行政檢查作業，截至今年1月底，針對重大個資外洩或高風險、保有大量個資業者加強行政檢查，已辦理41次行政檢查。

數發部表示，強化輔導電商業者資安防護能力已獲成效，依內政部警政署通報民眾報案解除分期付款詐騙案件，自2023年7月起，數發部接獲通報電商業者案件已逐步下降，截至今年1月數發部所轄大型電商平台未列為警政署165公告高風險賣場。

外界關注數發部推動新聞業與大型數位平台共榮機制，數發部報告指出，Google「台灣新聞數位共榮基金」持續協助新聞業數位轉型，目前已完成4梯次的獎助計畫。數發部認同新聞有價，也持續關注國際發展趨勢，現階段因各方意見錯綜複雜，國際發展持續變化，法制措施仍須審慎研議，並凝聚民眾共識。