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央行去年淨賣匯164億美元寫新高 坦言川普2.0是挑戰

中央社／ 台北12日電
中央銀行。圖／聯合報資料照片
中央銀行。圖／聯合報資料照片

2024年強勢美元壓境，亞幣紛紛示弱，央行為了維持匯率穩定，去年狂砸164.2億美元阻貶，大力穩定匯市，創央行賣匯的新高紀錄，並坦言川普2.0對台灣外匯市場穩定確實帶來挑戰。

央行13日將赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，並揭露央行去年調節匯市的狀況。

央行報告指出，去年上半年，國內匯市出現美元超額需求，央行淨賣匯90.6億美元，新台幣對美元貶值5.29%；下半年，外資獲利了結台股併同部分獲配股利匯出，加上國際美元走強，國內匯市出現美元超額需求，央行進場調節淨賣匯73.6億美元，新台幣小幅貶值1.01%。

2024年全年央行累計淨賣匯164.2億美元，是央行自2020年起公布匯市調節情形的最高淨賣匯金額。而在央行調節之下，去年新台幣對美元貶值6.24%，貶幅小於韓元、日圓及瑞士法郎。

央行說明，去年10月以來，市場預期川普當選美國總統機率上揚，市場興起「川普交易」，受此影響，新台幣對美元呈貶值，不過貶幅居中。

2025年第1季即將結束，新台幣仍維持趨貶態勢，央行指出，今年截至3月10日，國內股匯市多呈同步下跌，主要反映外資賣超台股，台股因而下跌2.50%，外資並淨匯出98億美元資金，導致新台幣對美元匯率貶值0.42%。

央行坦言，近年隨著台股市值走揚，外資持有台股市值大幅上升，占外匯存底比重從2016年的69%，上升至今年2月底的142%；面臨川普2.0不確定性，外資短期集中且大量進出，將對台灣外匯市場穩定帶來挑戰。

央行 新台幣

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