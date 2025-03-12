央行示警：台鐵票價及水電費調漲 CPI 恐衝破2%警戒線

中央銀行總裁楊金龍將於13日赴立法院財委會進行業務報告，書面報告指出，今年1至2月CPI及核心CPI年增率分別為2.12%、1.61%，通膨維持緩步回降趨勢，上漲主因食物類價格走升、房租調高、個人隨身用品價格及耐久性消費品價格上漲。預期今年CPI年增率續降，惟仍有上行風險。

央行指出，考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，央行對今年CPI年增率預測值可能略上修至2%以上。

央行指出，今年最低工資及軍公教薪資調高，加以碳費開徵，惟預期國際油價趨跌，加以國內服務類價格漲幅可望維持緩步回降趨勢，台灣CPI年增率將續降至2%左右。國內外主要機構對今年台灣CPI年增率預測值介於1.7%至2.3%，平均為1.95%。

不過，國際地緣政治衝突風險、天候因素，台鐵票價及水電等公用事業費率可能調漲，以及美國川普總統新政衝擊等為影響未來台灣通膨走勢之主要不確定因素。

央行指出，近年央行採行溫和漸進緊縮貨幣政策，重貼現率已回升至2%，為16年來新高；央行各天期存單申購發行利率配合政策利率調整，以反映貨幣政策動向，並引導市場利率足額反映政策利率之升幅，當前市場利率遠高於前波，也就是2008年12月12日重貼現率為2%時的水準。

央行未來仍將持續關注相關變數，包括國內通膨發展情勢、美國經貿政策變化、主要經濟體貨幣政策調整步調、中國大陸經濟成長放緩風險、地緣政治衝突、極端氣候等對國內經濟金融情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。