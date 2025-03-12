央行：少數銀行改善計畫未達標 房市管制3方向續精進

央行去年打出連環拳，要求國銀提出自主改善計畫，祭出第7波選擇性信用管制，房市急速降溫。央行今天指出，去年第4季，少部分銀行的改善計畫未達標，會繼續檢視，未來房市管制也將朝3方向精進，持續加強辦理專案檢查，不排除適時調整措施。

央行將於13日赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，內容也提到外界關注的房市管制。

央行表示，選擇性信用管制有3個目的，成效均已逐漸顯現，第1是房市投機需求減少，交易量縮，價格漲勢收斂，民眾看漲房價預期心理趨緩；第2，無自用住宅者購屋貸款比率上升；第3，不動產貸款集中度及不動產貸款增幅均趨降。

央行補充，這段期間，央行積極透過專案金檢督促金融機構落實不動產貸款規範，2021年至今年2月底止，專案金檢次數共計達170次。

後續央行也將從3方向，繼續精進不動產信用管制措施，首先持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，督促銀行積極落實；第2，央行專案檢查時，已發現主要缺失態樣，未來將持續加強辦理專案檢查，要求銀行落實規定及改善缺失。

第3，未來央行仍將持續檢視不動產貸款情形與管制措施執行成效，密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，並適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。