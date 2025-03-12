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歐洲商會發布淨零報告 示警若氣候行動停滯 GDP 下降35%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
歐洲商會今（12）日與安永聯合會計師事務所共同發佈報告《從理想到實踐，擘劃淨零未來藍圖》（Vision to Reality – A Net Zero Future）。 圖／歐洲商會提供
歐洲商會今（12）日與安永聯合會計師事務所共同發佈報告《從理想到實踐，擘劃淨零未來藍圖》（Vision to Reality – A Net Zero Future）。 圖／歐洲商會提供

相較於美國總統川普上任後反風電的逆風態度，歐洲商會12日與安永聯合會計師事務所共同發布報告《從理想到實踐，擘劃淨零未來藍圖》（Vision to Reality – A Net Zero Future）。

根據安永的分析，探討人類永續發展時，必須審視環境、社會與經濟三者的關聯。實現淨零排放雖是核心環保目標，但必須與經濟繁榮與社會公平等永續發展議題並行推進。

安永呼籲企業立即行動，並警告若氣候行動停滯不前，根據 2024 年全球氣候行動晴雨調查表（Global Climate Action Barometer），包括台灣在內的 51 個受調國家，其平均 GDP 可能在 2100 年下降 35%。為將危機轉為可執行的成果，政府與企業必須攜手合作，打破結構性障礙，創造有利條件，建立永續經濟，確保人類與地球共同繁榮。安永提出包括：適量（Sufficiency）、循環性（Circularity）、系統思維（Systems Thinking）、價值重塑（Value Redefined）、公平與正義（Equity and Justice）等五大原則，以加速這一轉型。

安永在報告中撰寫了關於國際趨勢與台灣淨零技術發展的文章，並探討如何加速台灣再生能源交易市場的發展、再生能源專案融資的挑戰與機遇，以及未來台灣永續綠色稅務政策的發展。EETO 則撰寫了，介紹歐盟政策如何推動再生能源發展的篇章。

歐洲商會會員則貢獻了六篇主題文章，主題包括：再生能源轉型之路、金融淨零影響力、工業與運輸的綠色革命、淨零空間- 建築與居家、與自然共舞的淨零解方、永續消費浪潮。

各章重點如下，第一章：聚焦於風能、太陽能與地熱等替代能源，這些能源對於從化石燃料轉向更清潔的可再生能源至關重要。同樣地，清潔氫能與生質燃料等替代原料，為發電、交通、農業、製造與化工等行業提供永續解決方案，以取代碳密集型原材料。

第二章：探討金融措施在推動淨零轉型中的關鍵角色，包括透過政策、獎勵機制及投資清潔能源基礎設施，擴大解決方案的規模，加速低碳經濟的發展。適當的金融策略可確保企業與政府推動創新、支持能源轉型專案，並促進永續實踐。

第三章則是關注產業與交通領域的永續實踐，包括提高製造業能源效率，以及電動車與智慧交通的應用，這些措施能顯著減少排放，並鼓勵綠色科技創新，推動各行業採用更清潔的替代方案。第四章強調低碳與節能建築，對於減少能源消耗與碳排放的重要性。透過應用先進隔熱材料、智慧科技及可再生能源系統，建築物可降低環境足跡。

第五章探討生物科技與自然解決方案，如生態修復、生物多樣性保護與智慧農業，這些措施能增強生態系統、減少排放並提升碳封存能力。第六章則回顧零排放循環產品的發展，這些產品設計旨在重複使用、回收或再利用，以減少廢棄物並降低產品生命週期中的碳排放。

歐洲商會表示，採納本報告所提出的解決方案，將有助於台灣更快實現淨零願景。與歐洲商會會員合作推動轉型，將能進一步促進平穩過渡，為經濟與環境帶來雙贏效益，提升台灣作為環境保護先驅及淨零倡議領導者的全球形象。

歐洲商會還提到，該報告彙整了最佳實務案例與專業見解，為政府與企業提供可行指引，以助台灣達成 2050 年淨零目標。憑藉安永及歐洲商會會員的經驗，報告提供全球趨勢、產業轉型案例，以及技術創新方向，以推動 2050 年淨零排放的實現。該報告的序言由政府的代表們、歐洲商會及安永提供，報告內容則由安永、歐洲經貿辦事處及歐洲商會會員撰寫。

再生能源 安永

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