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央行稱房市管制成效顯現 市場研判下周暫不推第八波房市管制

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行。圖／聯合報系資料照片

中央銀行總裁楊金龍指出，為促進金融穩定及健全銀行業務，防範銀行信用資源過度流向不動產市場，央行持續執行選擇性信用管制措施，強化金融機構控管不動產授信風險；而央行信用管制措施三個目的成效，均逐漸顯現。市場研判，此話暗示，央行在下周四（20日）的首季理監事會議上，暫不推第八波房市管制。

楊金龍將於13日赴立法院財委會報告，書面報告指出，2023年下半年以來，房市交易量回增，全體銀行不動產貸款成長加速，不動產集中度居高，央行於去年8月請銀行自主控管未來一不動產貸款總量，並於9月第七度調整信用管制規範內容，考量各銀行資產規模、營運特性有所不同，請各銀行依據自身經營情況，在不影響無自用住宅民眾購屋、都更、危老重建等融資需求下，提出「不動產貸款具體量化改善方案」，並給予一年調整期，以提供銀行足夠彈性的控管措施，按季持續改善不動產集中度，央行將按季檢視其改善情形。

央行在報告裡也首度提到，去年第4季，多數銀行均達成「不動產貸款具體量化改善方案」自訂控管目標，少數未達目標之銀行，央行也請其說明原因及改善方案。

央行表示，根據銀行說法，未達目標原因多屬季節性因素。例如，逢年底大型企業客戶因應財報結算而減少銀行借款，致集中度分母項的「其他放款餘額」低於目標值；逢年底交屋旺季，整批分戶房貸案件增加，以及已核貸案件陸續排撥，使分子項之「不動產貸款餘額」高於目標值。銀行也承諾，將增加承作不動產貸款以外之其他放款，以及持續監控不動產貸款之撥款及還款情形，致力達成今年第1季至第4季控管目標。

央行指出，房市信用管制措施三個目的成效，均逐漸顯現；包括第一，房市投機需求減少，交易量縮，價格漲勢收斂，民眾看漲房價預期心理趨緩；第二，無自用住宅者購屋貸款比率上升；以及第三，不動產貸款集中度及不動產貸款增幅均趨降。

央行表示，將持續追蹤本年各季銀行不動產貸款控管目標執行情形，並配合辦理專案金檢，以督促銀行落實「不動產貸款具體量化改善方案」執行。

2020年12月央行實施選擇性信用管制措施以來，為瞭解金融機構遵循情形，每月均請其申報各項不動產抵押貸款之統計報表，進行場外監控，若發現金融機構承作受限戶貸款統計資料有異常變化或欠合理，即派員辦理專案金檢。

2021年起央行加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年2月底止，專案金檢次數共計達170次，檢查對象包括銀行、信用合作社、農會信用部、壽險公司、中華郵政公司壽險處及票券公司。

專案金檢重點包括受檢機構辦理購置住宅、購地、餘屋及工業區閒置土地抵押等各項貸款之核貸條件(如貸款成數、寬限期等)，有無違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」及其問與答等情形。

另為避免借款人藉由跨行匯款轉帳使承貸銀行無法追查貸款資金流向，以規避央行規定，央行亦查核金融機構辦理不動產貸款後之資金流向，如有發現不符原訂授信用途者，均請承貸金融機構檢討改善。

此外，亦針對不動產相關之特定議題進行專案查核，例如不動產貸款集中度、不動產貸款利率訂價情形、購地貸款久未動工情形與其成因等，以利央行滾動檢討與調整。

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