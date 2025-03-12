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央行：若電價調漲 可能上修今年通膨率至2%以上
國際政經局勢動盪，通膨烏雲遲未散去，台灣消費者物價上漲率（CPI）已經連續3年高於2%的通膨警戒線之上，原本各界預期今年通膨回落，央行指出，若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，可能上修通膨率至2%以上。
央行13日將赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐，內容就國內外經濟情勢發表看法。
央行指出，今年台灣經濟成長動能應可延續，通膨方面，雖然最低工資及軍公教薪資調高，還有碳費開徵的壓力，但國際油價趨跌，加上國內服務類價格漲幅可望維持緩步回降趨勢，今年CPI應可延續去年的下降走勢。
央行表示，目前國內外主要機構對2025年台灣CPI年增率預測值介於1.70%至2.30%，平均為1.95%，而央行去年12月的預測，估台灣今年CPI年增率為1.89%。
不過央行強調，國際地緣政治衝突風險、天候因素，台鐵票價及水電等公用事業費率可能調漲，以及美國川普總統新政衝擊等因素，均是影響台灣通膨走勢的重要不確定性。
若考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，央行坦言，對於今年CPI年增率預測值，可能略上修至2%以上。
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