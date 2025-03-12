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太空衛星展登場 經部率18台廠秀關鍵元件等技術

中央社／ 台北12日電

太空衛星展近日登場，經濟部今年率18家台廠參展，大秀衛星地面終端設備、關鍵元件、衛星本體、航空用通訊、光學酬載等創新技術。經濟部表示，2024年台灣衛星地面設備產值已達2441億元，年增18%。

太空衛星展（Satellite 2025）展覽於3月11日至13日在華府登場，吸引超過450家公司參展，今年經濟部再度攜手國科會國家太空中心，帶領18家台廠組成「Taiwan Space台灣形象館」，展出多元衛星地面終端設備、關鍵元件、衛星本體、航空用通訊、光學酬載等創新技術。

台灣衛星產業近年表現亮眼，經濟部表示，2024年台灣衛星地面設備產值已達新台幣2441億元，相較2023年大幅成長18%，迄今已有51家台廠打入前2大低軌衛星營運商（SpaceX、OneWeb）供應鏈。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，2021年以來，培植產業跨足開發家用、車用、海事、航空用等各類衛星終端設備與中、上游關鍵零組件。台灣今年是第4年以台灣館形式參與太空衛星展，參加規模從去年15家增至18家，共展出45項產品。此外，今年也有4家台廠自行參展。

產發署表示，今年台廠秀出多樣創新技術產品，在衛星本體、航空領域方面，鐳洋科技開發首個支援立方衛星（CubeSat）等級IoT通訊酬載，同時展出立方衛星用陣列天線技術，尺寸最小，最多可支援100人同時上線。

此外，互宇向量展出國內首創誤差精度優於每小時0.3度，支援航空、太空、無人機慣性姿態感測定向控制的三軸光纖陀螺慣性量測單元；稜研科技展出國內首個支援飛行器上搭載可軟體程式控制，可耐受嚴苛環境的電子掃描陣列天線。

在衛星地面設備、關鍵元件方面，星相科技推出全球首款可合成各陣列天線單元相位校正的相差調整器，替代傳統獨立處理各陣列天線單元相位控制晶片，達到減省衛星天線匹配電路一半面積，並降低50%功耗效率。

仁寶電腦展示非地面網路衛星物聯網的解決方案，成功支援衛星轉傳地面5G行動網給IoT終端裝置；耀登則首次發表開箱即用的機動攜帶型多軌道衛星終端設備，工研院推出台灣第一套Ka頻帶低軌衛星射頻晶片組。

產發署表示，創未來科技、芳興科技、張量科技、円通科技、攸泰科技、光紅建聖、泰藝科技、穩懋半導體、邑昇實業、益材科技、敏均精密、環天世通等廠商今年也參與展覽，積極展現台灣ICT產業的堅強實力。

太空 經濟部

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